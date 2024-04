A vidéki Amerika szülészeti ellátása válsághelyzetben van és azonnali beavatkozást igényel írja a The Center for Healthcare Quality and Payment Reform (CHQPR) nevű szakpolitikai intézet elemzése. A bezárások oka a szülészeti osztályok fenntartásának magas költsége. Ugyanis a szülészeti szolgáltatásokat nyújtó kórházakban a hét minden napján, napi 24 órában kell az ellátást a magasan képzett személyzettel biztosítani, beleértve a nővéreket és a szülésznőket is. Viszont a szülészorvosok egyre kevésbé hajlandóak elvállani a sok éjszakai és hétvégi ügyeletet, emiatt a kórházaknak további orvosokat, esetleg külsős szolgáltatókat kell szerződtetniük.

A szülészet 0-24 órás fenntartású, magas költségekkel járó ellátás Fotó: GettyImages

Súlyos munkaerőhiány

Az Egyesült Államokat sújtó országos egészségügyi munkaerőhiány miatt folyamatosan nőnek a szakorvosok megtartásának költségei, és különösen nehéz szülészeket találni. A csapda az, hogy a kórházak a szülések után kapják a pénzt, amiből fedezniük kellene a klinikusok meg a személyzet bérét. Mivel a szülések száma csökken, így alacsonyabb a költségtérítés, ezért a vidéki kórházaknak nincs más lehetősége, mint a bezárás.

Messzebb kell utazni, több a kockázat

Ha nincs a közeli kórházban szülészet, akkor el kell utazni a távolabbiba, ez pedig a szakértők szerit növelheti a szövődmények kockázatát mind a baba, mind az anya számára. A CHQPR tanulmánya szerint a városokban átlagosan kevesebb mint 20 percet vesz igénybe egy szülési szolgáltatást nyújtó kórház elérése. Vidéken ugyanez eltarthat 40 percig is, vagy tovább. A következmények túlmutatnak a szülésen, jelzik a szakértők. Amikor a kórházak megszüntetik a szülési szolgáltatásokat, gyakran megszüntetik a szülés előtti és utáni ellátást is, ennek pedig további súlyos konzekvenciái lehetnek mind az anyára, mind a magzatra, a csecsemőre nézve. A CHQPR tanulmánya kiemeli: a világ fejlett államai közül az Egyesült Államokban a legmagasabb a csecsemők és az anyák halálozási aránya.

Nem elég több orvos képezni

Az elemzők szerint a humánpolitikai problémákat több lépcsőben lehet megoldani. Az még nem elegendő, ha több orvost és ápolót képez ki a rendszer, és abban reménykedik, hajlandóak is lesznek vidéken dolgozni, egy kisebb, kevésbé felszerelt kórházban. Hogy ez működjön, ahhoz meg kell szervezni a távoli szakorvosi támogatást, az elemzők azt feltételezik, az orvosok és nővérek nagyobb hajlandóságot mutatnak a szülészeti ellátásra, ha hozzáférnek a specialisták és a tapasztaltabb szülésznők távoli támogatásához.

A szakértők szerint a hagyományos ügyeleti modell egyre kevésbé életképes, ezért új személyzeti és díjazási modelleket kell kidolgozni, amelyekkel a kórházak képesek lesznek toborozni és megtartani szakszemélyzetet. Emellett változtatni kell a finanszírozáson is, csak úgy lehet életben tartani a kisebb intézmények szülészeteit, szülészeteket életben tartani csak úgy lehet, ha nem csak az elvégzett beavatkozások után kapják meg a térítést, hanem a kapacitás fenntartásáért, a készenlétért is.