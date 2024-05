A Google fejlesztése feltárná a betegségek okait

Új lehetőségeket nyit meg a kutatók előtt az AlphaFold 3 új mesterségesintelligencia-modell, amely gazdagabb képet nyújt az élő szervezet biokémiai működéséről és a genetikai kódokról, amelyek vizsgálatával nyomon követhetők akár a legsúlyosabb betegségek is – erről számolt be a Financial Times.

Már használják a Google AlphaFold MI-modelljének harmadik generációs változatát / Fotó: Shutterstock

Az AlphaFold 3 mesterségesintelligencia-modellt a Google keresőóriás kutatólaborja, a DeepMind mutatta be.

A technika utat nyithat olyan betegségek kezelésének a kutatására, mint a rák,

emellett segíthet a növénybiológiai ismeretek és az élelmiszer-biztonság javításában is. A Google szerint, az eredetileg 2018-as fejlesztésű AlphaFold 1 modell harmadik generációs változata az élő szervezet molekuláinak működéséről elődjeinél jóval megbízhatóbb előrejelzéseket ad.

A korai eredmények – állítják a kutatók – ígéretesek, és a mesterséges intelligencia segítségével történő felfedezések sikeresebbek a hagyományos módszereknél, emellett a technológia megkétszerezheti a gyógyszerkutatás és -fejlesztés termelékenységét is.

Hihetetlen fejlesztések láthatók, amelyek rengeteg új lehetőséget nyitnak meg

– vélekedett John Jumper, a DeepMind AlphaFold csapatának vezetője. A szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek: az MI által javasolt molekulákat kísérletekkel ellenőrizni kell, szükség van a klinikai vizsgálatok szokásos folyamatára.

Max Jaderberg, az Isomorphic Labs mesterséges intelligencia igazgatója a napilap cikkében azt emelte ki, hogy az AlphaFold 3-mal a tudósok másodpercek alatt rendkívül pontos következtetésekre juthatnak, miközben sokszor a kísérletek hónapokig, vagy akár évekig is tarthatnak.

A DeepMind közölte, hogy az AlphaFold 3 funkcióinak nagy részét egy ingyenes szerveren elérhetővé teszik, így a tartalmakhoz hozzáférhetnek a tudományos felhasználók.

A mesterséges intelligencia nem csak a kutatásoknál tölt be fontos szerepet, magát az egész egészségügyet forradalmasíthatja, anélkül komoly ellátási problémák adódhatnak a területen öt-tíz éven belül – erről beszélt korábban Joó Tamás egészségügyi közgazdász, a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ munkatársa a Világgazdaságnak.