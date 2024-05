Mire elég a bérrobbanás? – Magyarország a régiós középmezőnyben van

Karrierdöntések: megnőtt a magánélet szerepe, de a magyaroknak a pénz is fontos A magyarországi válaszadóknak mintegy fele tartja magát ambiciózusnak, de a globális átlagnál kevésbé érdekli őket a karrierépítés és az előmenetel a Randstad felmérése szerint: a megkérdezettek 60 százaléka szívesen marad olyan munkakörben, amelyet szeret, még akkor is, ha nincs lehetőség a szakmai előmenetelre. A karrierdöntéseknél nő a rugalmasság fontossága, miközben kiemelt súlyú a stabilitás is.