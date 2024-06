Ukrajna elszipkázza a NATO-erőforrásokat – Európára vetül Trump árnyéka

Kelet-Nyugat ellentét is feszíti a NATO-t

Ami a belső ügyeket illeti, a NATO felső vezetésében a kelet-közép-európaiak alul-, valamint a nyugat-európaiak, amerikaiak felülreprezentáltsága okozhat súrlódásokat. Az október elsejével, Jens Stoltenberg távozásával megüresedő NATO-főtitkári posztra korábban esélyesnek tekintett Klaus Iohannis román elnököt a holland Mark Rutte gond nélkül leelőzte, és mára mind a 32 NATO-tagállam elfogadja a jelöltségét. Még az sem zavarta a döntéshozókat, hogy Hollandia tavaly GDP-jének jóval kevesebb, mint 2 százalékát fordította védelmi kiadásokra, elmaradva ezzel a védelmi szövetség által kívánt szinttől.

Leköszön Mircea Geoana, a román első NATO-főtitkár-helyettes is, és a hatalmi piramis következő szintjén lévő „sima” NATO-főtitkár-helyettesek (assistant general secretary) valamennyien nyugat-európaiak vagy amerikaiak. A NATO 19 tagú felső vezetésében egyetlen kelet-közép-európai van, a pénzügyeket felügyelő lengyel Miroslava Boriczka. Kaja Kallas észt kormányfő NATO-főtitkári jelöltsége is elhalványult (maga az érintett jelentette be, hogy az egész április elsejei tréfa volt), de neki legalább kinéz az EU külügyi és biztonságpolitikai biztosi helye az új brüsszeli felső vezetésben.