A vártnál jobban lassult az amerikai infláció, erősödik a forint és az arany

Az Egyesült Államokban a júniusi infláció 3 százalékra lassult éves szinten, ami tavaly május óta a legalacsonyabb értéknek számít, egyben kedvezőbb az elemzők 3,1 százalékos várakozásánál. Ezzel a harmadik egymást követő hónapban mérséklődött a pénzromlás. A ruháknál stagnált (0,8 százalék) a drágulás, míg az új járművek, valamint a használt személygépkocsik és tehergépkocsik árai tovább csökkentek.

Fotó: AFP

Az élelmiszerek drágábbak lettek – 2,2 százalék a májusi 2,1 százalékkal szemben –, ezzel szemben a szálláshelyek (5,4 százalék) esetében mérséklődött az infláció. Az energia- és az élelmiszerárakat nem tartalmazó maginfláció éves szinten 3,3 százalékra lassult, szemben az elemzők 3,4 százalékos előrejelzésével.

Havi szinten 0,1 százalékos deflációt regisztrált az amerikai statisztikai hivatal, pedig a szakértők 0,1 százalékos emelkedésre számítottak. A mai adatok befolyásolják az amerikai jegybank kamatdöntését is. A Fed 2022. március óta tizenegy kamatemelést hajtott végre, a központi bank tisztviselői tavaly július óta 5,25 és 5,5 százalék között tartják az irányadó rövid lejáratú rátákat.

A befektetők eleinte a márciusi lazításban bíztak, most inkább a szeptemberi kamatvágás tűnik valószínűnek. Ezt alátámasztják a központi bank elnökének szavai is. A vártnál jobb hírekre valószínűleg a tőzsdén is pozitívan reagálnak.

Reagált a piac

A hírre a leggyorsabban az arany reagált, a kurzus simán áttörte az unciánkénti 2400 dolláros határt, jelenleg 2412 dollárnál tart a rali. Eközben 4,184 százalékra zuhant a 10 éves amerikai kincstárjegy hozama. Mint ismert, ez árfolyam-emelkedést jelent a kötvénytípusú befektetéseknél.

Az euró és az angol font kurzusa is kilőtt a dollárral szemben. Az előbbit 1,0891 dolláron váltják a bankközi devizapiacon. Erősödik a forint is, 392,87-os árfolyamon adják az eurót.

A legjelentősebb amerikai határidős részvényindexek is a pozitív tartományba kapaszkodtak,