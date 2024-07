Felsrófolja az olaj árát a nyaralási szezon – idehaza is érezni

Egyértelmű trend körvonalazódik az olaj árában: aki a grafikonra néz azonnal láthatja, hogy mindkét olajfajta ára hegymenetbe került az utóbbi hetekben. Az amerikai WTI gráfja – ahogyan az lenni szokott–, néhány dollárral alacsonyabban, de hasonló utat jár be, mint az Északi-tengeri Brenté.

Érdemes kitermelni - egyre nő az olaj ára / Fotó: Shutterstock

Az emelkedés hátterében több tényező állhat. A geopolitikai feszültségekhez nem valószínű, hogy a tapasztaltnál jobban hozzá tud szokni a piac, mi több ezek „időzített bombák”, azaz

egy-egy napi fejleményt Izraelben, vagy éppen Ukrajnában értelmezhet jelentős negatív is fordulatként a piac, amire a befektetők hisztérikus vétellel reagálhatnak, ami végül a jegyzés raliját indíthatja el.

Egyelőre ez nem történt meg, sőt, a napi ármozgás inkább lefelé tart. Ebben

a rövid távú, enyhe negatív korrekcióban a keresleti félelmek játszhatnak szerepet,

amit a tengerentúli, vártnál gyengébb üzleti aktivitásról és alacsonyabb fogyasztásról árulkodó adatok váltottak ki, ugyanis a piaci szereplők az Egyesült Államok gazdaságának lehűlését valószínűsítik.

Csütörtök délelőtt a Brent hordójáért 86 dollárnál valamivel kevesebbet, a WTI-ért 83 dollárt kellett fizetni.

A hosszabb távú kilátásokat tekintve a geopolitikai helyzet mellett a hurrikánszezon is nagy kockázatot jelent. A napokban a Beryl hurrikán csapott le Jamaicára, és a Mexikói Kajmán-szigetek környékén egy trópusi vihar hurrikánná erősödött – már valamivel a klasszikus nyár végi-őszi szezon előtt. Ez akár az átlagosnál erősebb hurrikánszezont is előrejelezhet, ami veszélyeztetheti az olajlétesítményeket is.

Még a forint is betesz

A magyar fogyasztók számára az elmúlt hónapban a forint dollárhoz viszonyított gyengülése is kedvezőtlen hír. A magyarországi kiskereskedelmi árképzésben ugyanis – sok más tényező mellett – ez is döntő szerepet játszik. Nem is csoda, hogy a kutaknál csütörtöktől ismét többet kell fizetni, még a kormány figyelmeztetése ellenére is.