Németország mezőgazdasága: hogy lesz termés, ha nincs utánpótlás?

Egy több mint száz állatot – a köztük 30 kecskét és 60 juhot, valamint lovakat – tartó és gyümölcsöskertjében több mint 130 különböző almafajtár termesztő 65 éves, gazdaságát 2001 óta vezető nő példáján mutatta be a Németország mezőgazdasága számára egyelőre megoldhatatlannak tűnő problémákat a Deutche Welle (DW) riportja. Dorothee Hochgürtel farmtulajdonos részmunkaidős gazdálkodó, a gyógyszeriparban is tevékenykedik, és mivel közeledik a nyugdíj-korhatárhoz folyamatosan azt kérdezi magától, hogy „kire fogom hagyni ezt a farmot?”

Németország mezőgazdasága is szembesül az alapkérdéssel: kik viszik tovább a mezőgazdaságot ? /Fotó: AFP

Két gyermeke más pályát választott, nem érdekelte őket a gazdaság, hiába próbálta velük megszerettetni a mezőgazdaságot. Más fiatalról sem tud, aki szívesen átvenné az irányítást, ha nyugdíjba megy. Mint mondta, környezetében nem ő az egyetlen német farmer, aki azért küzd, hogy utódát találjon gazdaságának. Egy barátja pedig átadta farmja üzemeltetését a 30 éves fiának, aki aztán nem sokkal később már a gazdasági túlélésért küzdött.

Németország mezőgazdasága: egyre nagyobb a baj

Az ágazat helyzetét jól jellemzi, hogy a német mezőgazdaság kevesebb mint 1 százalékkal járul hozzá az ország GDP-jéhez, és kevésbé fontos a gazdaság számára, mint a szomszédos Franciaországban és Lengyelországban. „A szakképzett munkaerő hiánya a német gazdaság minden szektorában probléma” – mondta a DW-nek Reinhard Jung, a Freie Bauern (Szabad gazdálkodók) gazdálkodói lobbicsoport politikai tanácsadója, aki szerint a mezőgazdaság különösen hátrányos helyzetben van a fiatalokért folyó országos versenyben. Ez itthon sem ismeretlen, Magyarországon is nagy gond a munkaerőhiány, azon belül is a szakképzetteké, amit az egyetemek és a szakmai szervezetek is próbálnak enyhíteni. Ilyen eszköz például Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetsége által indított „Legyél Te is agrárgépész!” program.

A mai fiatalok a munka és a magánélet jó egyensúlyára vágynak, a német gazdák idősebb generációi által végzett a hosszú órákig tartó kemény munka és a szabadságolás hiánya nem jelent jó opciót számukra – mondta Jung. Azok pedig, akiknél nem családi örökség a farm, azok egyre nehezebben vásárolnak vagy akár bérelhetnek termőföldet az elmúlt évtizedben meredeken emelkedő magas árak miatt. A cikk szerint a 2009-es pénzügyi válságot követő földspekuláció és a multinacionális élelmiszeripari konszernek megnövekedett érdeklődése a termőföldek iránt megakadályozza az árak újbóli esését.