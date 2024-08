Nincs elég pénz Kínában a beruházások ösztönzésére

Kína költségvetési kiadásai csökkentek, a helyi önkormányzatok földeladásokból származó bevételei pedig rekord ütemben estek az elmúlt hónapokban. Az állami költségvetés és a kormányzati alapok együttes kiadásai az év első hét hónapjában 19,7 ezer ezermilliárd jüant tettek ki, ami 2 százalékkal kevesebb, mint a tavalyi év azonos időpontjában – világított rá a Bloomberg, amely elemezte a kínai pénzügyminisztérium hétfőn közzétett adatait a kínai gazdaságról.

Az államnak emelnie kellene a hiánycélt, hogy a kínai gazdaságban megfelelően ösztönözhessék a fogyasztást / Fotó: AFP

A csökkenés mögött elsősorban a földdel kapcsolatos bevételek 8,9 százalékos esése áll. Az önkormányzatok területrendezéssel és közműfejlesztéssel készítik elő a földterületeket, hogy az ingatlanfejlesztők megvásárolhassák. A súlyos lakáspiaci válság következtében azonban a városok szűkén vannak a pénznek, ami miatt csökkentették ilyen természetű kiadásaikat is. Ez pedig azt is jelenti, hogy az ingatlanfejlesztők manapság vonakodnak újabb telkek megvásárlásától, így pedig kevesebb pénz folyik be az önkormányzatokhoz.

Az önkormányzatok földeladásokból származó bevételei az előző évhez képest valamivel több mint 40 százalékkal, 250 milliárd jüanra csökkentek júliusban éves szinten. Ez a legnagyobb esés azóta, hogy 2016-tól nyilvántartást vezetnek róluk.

Az állami és az önkormányzati költségvetés összes bevétele 15,9 ezer ezermilliárd jüan volt az első hét hónapban, ami 5,3 százalékkal elmaradt az előző évitől.

Emiatt a hiány 3,8 ezer ezermilliárd jüannal nagyobbra duzzadt.

A kínai gazdaságnak állami beavatkozásra van szüksége

Az állam központi döntéshozói eközben az egyik legfontosabb gazdasági prioritásként a fogyasztói kiadások ösztönzését határozták meg az év második felére. A belföldi kereslet azonban nehezen élénkül, mivel az üzleti és a fogyasztói bizalom csökkent a tartós ingatlanválság, az árverseny és a borús munkaerőpiaci kilátások miatt. Az államkötvények felhasználásában már látszik az elmozdulás: az idén értékesített ezermilliárd jüannyi speciális, nagyon hosszú lejáratú államkötvények értékesítéséből befolyt összegből a vállalatok és a fogyasztók beruházásait támogatják.