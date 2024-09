Tesztüzem a Budapest-Belgrád vasútvonal szerbiai szakaszán

Elkészült a Belgrád–Budapest vasútvonal részét képező, Újvidék és Szabadka közötti szakasz. A gyorsvasút ezen részének tesztelése folyamatban van. A német állami vasúti társaság szakemberei végzik a minőségellenőrzést, azt vizsgálják, hogy minden szempontból megfelel-e ez a rész is az EU-szabványoknak.

Szabadka és Újvidék közötti távolságot akár 41 perc alatt teljesíthetik majd a vonatok / Fotó: Tóth Péter

A mérővonatot Szerbia a Deutsche Bahn német állami vasúttársaságtól kapta kölcsön. A németek október 4-ig mérik az adatokat, utána a tesztelést legkésőbb október 10-éig a szerbiai szakemberek fejezik be. Valójában azonban a jelentéstételt már október 8-ra valószínűsítik.

Holland és német szakemberek is vizsgálódnak

A mérővonat ellenőrzi a vasúti sínek állapotát és az elérhető maximális sebességet, s hogy a sínpár biztonságosan elbírja-e a szerelvények 200 kilométer/órás tempóját is. Végül ha minden jól megy, a holland Ricardo Certification kiadja a vasútvonal megfelelőségi dokumentumát. Amennyiben mindent rendben találnak,

november 25-én elindulhat a menetrend szerinti személy- és teherforgalom a vonalon.

Belgrádba, vagy Újvidékre Szabadkáról sokkal gyorsabban lehet eljutni, mint korábban.

A Szabadkától Belgrádig tartó 186 kilométeres vonalon az eddigi mérések alapján 76 perc alatt lehet majd eljutni a végállomástól végállomásig. A felújítás előtt ez négy és fél órát igényelt. Újvidék és Szabadka között pedig 41 percig tart majd az utazás vonaton.

Szerbiai ajtóértesülések szerint a kínai kivitelezők a munkát a magyar oldalon folytatják és 2025 végéig valószínűleg be is fejezik Budapestig. Amikor ezt is átadják, kevesebb, mint 3 óra alatt lehet egyik fővárosból a másikba eljutni.