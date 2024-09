Kína felszólította autógyártóit, hogy az elektromos járművek fejlett technológiája ne hagyja el az országot. Az információt ismerő források szerint a kínai hatóságok arra ösztönzik az autógyártókat, hogy külföldi gyáraik számára úgynevezett „knock-down” készleteket exportáljanak. Ez azt jelenti, hogy

a kulcsfontosságú alkatrészeket Kínában gyártanák, majd csak a végső összeszerelés történne meg a célországokban.

Kína félti a csúcstechnológiáját, megálljt parancsol a BYD-nek / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A figyelmeztetés olyan cégeket érint, mint a BYD és a Chery, amelyek globálisan terjeszkednek, többek között Spanyolországban, Thaiföldön és Magyarországon is. A Kereskedelmi Minisztérium azonban nemrégiben azt is közölte, hogy az autóipari beruházásokat Indiában kerülni kell, valamint hogy minden törökországi beruházást előzetesen be kell jelenteni a minisztériumnak és a helyi kínai nagykövetségnek – írja a Bloomberg.

A kínai elektromos autógyártók jelenleg arra törekednek, hogy elkerüljék az exportvámokat,

miközben új piacokat keresnek, hogy ellensúlyozzák a hazai, telített piacot és a csökkenő eladásokat. A kormány azonban azt szeretné biztosítani, hogy a technológiai fejlesztések Kínában maradjanak, és ne váljanak könnyen hozzáférhetővé külföldön. Ezek az irányelvek komoly kihívást jelenthetnek a kínai autógyártóknak, miközben Európa és más régiók országaiban próbálnak gyárakat nyitni, hogy növeljék jelenlétüket és versenyképességüket a globális piacon.

Túlfeszíti a húrt a BYD, de bejöhet a terve

Kemény 11 százalékkal emelte meg az idén átugrandó lécet a BYD vezetése, miután kiértékelte az idei első nyolc hónap értékesítési folyamatait és a hátralévő hónapokra várható trendet. A világ legnagyobb új generációs autógyártója tavaly 3,02 millió autót adott el, és ezt 20 százalékkal akarták meghaladni az idén.

A január–augusztusi időszakban időarányosan már túlteljesítették a tervet, egészen pontosan 29,9 százalékkal. Ezt azt jelenti, hogy a BYD 2 328 449 tölthető (plug in) hibridet és elektromos autót értékesített.