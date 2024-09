Hölgyek figyeljenek, Európa visszatér a panellakásokhoz, az új név Lego

A lakásépítés csak az egyik vonal

Nem is csak a lakások esetében, hiszen az országban egyéb építkezésekben is hagyományos az egyediségre való törekvés, ami egyébként az építésügyi eljárásokat és a karbantartást is bonyolítja. A németeknél például nem úgy csinálják, mint Franciaországban, ahol az autópályák hídjai is régóta tömegtermelésben készülnek.

Mind ugyanúgy néz ki, de keresztül tudsz hajtani rajtuk

– nyugtat kicsit szarkasztikusan Voigtlander. Hogy mire utalnak a szakértők, amikor a német építőipar gyengélkedéséről és a megújulás szükségességéről beszélnek, jól példázza az alábbi grafikon az építési volumen folyamatos visszaeséséről.

Ami változik, és amire a hölgyek felfigyelhetnek

Az új módszerek alkalmazása a hatékonyság javításán kívül számos dolgot megváltoztathat az építőiparban.

Az előnye például, hogy a munkakörülmények a házgyárakban sokkal jobbak lehetnek, mint az építkezési helyszíneken. A munkavégzés helye mindig ugyanaz, és a munkafolyamatok körülményei ergonomikusan alakíthatók.

A nők aránya a moduláris építés termelésében 20 százalék, az építési helyszíneken csak két százalék

– tette hozzá az IW szakértője.