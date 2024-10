Szerbia még vonzóbb lehet a befektetőknek

Október 21-én kezdődött és 26-ig tartják a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és a Világbank éves közgyűlését Washingtonban. Sinisa Mali, Szerbia pénzügyminisztere kétnapos munkalátogatáson tartózkodik Washingtonban. Az aktuális trendekről, nemzetközi jelentőségű folyamatokról tárgyalnak bankkormányzók, pénzügyminiszterek, parlamenti képviselők, valamint az üzleti élet és a tudományos területek képviselői.

Sinisa Mali, Szerbia pénzügyminisztere / Fotó: Anadolu via AFP

Szerbia az idén októberben először bekerült a befektetésre ajánlottak kategóriájába, a Standard and Poor’s BBB kategórára minősítette fel. Mali többek között találkozik a, Moody’s és a Fitch Ratings nemzetközi hitelminősítő képviselőivel, Szerbiában jóformán kész tényként kezelik, hogy ezek a szervezetek is felminősítik hamarosan az országot.

Mali többek között megbeszélést folytatott Bo Livel, az IMF vezérigazgató-helyettesével, Antonella Bassanival, a Világbank Európával és Közép-Ázsiával megbízott alelnökével, és Alfred Kammerrel, az IMF európai osztályának igazgatójával is.

Szerbia alacsonyan tartja a hiányt

Az IMF és a szerb fél is hangsúlyozta többször is, hogy folyatódik az együttműködés, Szerbiának azonban nem hitelre van szüksége, csak tanácsadói szinten működnek együtt. Sinisa Mali első miniszterelnök-helyettes és pénzügyminiszter arra is rámutatott, hogy Szerbiának sikerülni fog a jövőben is GDP-arányosan 3 százalék alatti szinten tartania a költségvetési hiányt. A következő megállapodást az IMF-fel a tervek szerint decemberben kötik majd meg, és 2027-ig lesz érvényben.

Az IMF előrejelzése szerint egyébként 2024-ben Málta mögött Szerbiáé lehet Európa leggyorsabban növekvő gazdasága,

a Világgazdasági kilátások (World Economic Outlook, WEO) című kiadványban olvasható ez. A valutaalap prognózisa szerint Szerbia gazdasága az idén 3,9, jövőre pedig 4,1 százalékkal bővülhet. Az IMF elemzése szerint Szerbiában idén az infláció 4,5, jövőre 3,6 százalékot tesz majd ki.