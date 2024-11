A tönk szélén Németország: további leépítések jöhetnek a Magyarországon jelenlévő multinál

Idén év elején 7000 fős létszámleépítést jelentett be a Bosch, a Stefan Hartung vezérigazgató azonban nem zárja ki, hogy ettől is több munkavállalót bocsáthatnak el, írja a Die Welt.

Fotó: AFP

A Bosch nem fogja elérni gazdasági céljait 2024-ben

– mondta Stefan Hartung, a cég vezérigazgatója Tagesspiegelnek, miután szerinte kérdésessé, hogy a bejelentett, több mint 7000 munkahely leépítésénél meg tudnak-e állni Németországban. „Jelenleg nem zárhatom ki, hogy tovább kell alakítanunk a személyi kapacitásokat” – tette hozzá a menedzser.

Nem áll jól a Bosch szénája Németországban

Bár még két hónap hátravan az évből, már most látszik, hogy a tavalyi számait sem sikerül teljesítenie a járműiparban is tevékenykedő vállalatnak. A Bosch 2023-ban csaknem 92 milliárd eurót termelt, de a közelmúltban is növekedést feltételezett az idei évre. Mindez pedig ahhoz vezetett, hogy az autóipari beszállítói üzletágban a cég nemrégiben több ezer munkavállaló kollektív munkaidejét akarta csökkenteni, 40 óráról 35 órára. A vállalat a versenyképesség fenntartására hivatkozott a tervek fő okaként. Március közepén 25 ezer munkatárs tiltakozott ez ellen Németország-szerte. Tárgyalásokat követően a költségcsökkentési terveket a közelmúltban némileg enyhítették.

Súlyos problémák a német versenyképességgel

Az idei év legnagyobb megrázkódtatása a német gazdaság és egész Európa számára a Volkswagen drámája. A 87 éves múltra visszatekintő vállalat először tervezi bezárni gyárait Németországban, a legutóbbi információk szerint 3 üzem van a halállistán, amivel több tízezer megélhetése kerülhet veszélybe. Nagy kérdéses, hogy végül mi valósul meg a wolfsburgi székhelyű vállalat „ajánlatából”, de az borítékolható, hogy a munkavállalói szervezetek nem fogják annyiba hagyni és sztrájk várható, az amúgy is nehéz helyzetben lévő vállalatnál. Az autógyártó arra hivatkozik a döntéseiben, hogy a Kínából érkező egyre erőteljesebb verseny, valamint a forgalom csökkenése más fontos piacokon egyaránt beszűkíti a lehetőségeit.

Magyarországon is jelen van a vállalat, több ezer mérnöknek biztosít megélhetést, ám egyelőre úgy tűnik, hogy a leépítések nem érintik hazánkat.