Bajban Von der Leyen, nem tudták elsikálni a Pfizer ügyét - jön a tárgyalás

Az Európai Bizottság nem biztosított „kellően széles körű hozzáférést” a nyilvánosság számára a Covid–19-vakcina-szerződésekhez, és szabálytalanságokat találni a dokumentumok egyes részeinek szerkesztésére vonatkozó indoklásban – derült ki 2024 júliusában.

Fotó: AFP

Emlékezetes: az ügyet a Zöldek európai parlamenti képviselőinek egy csoportja terjesztette elő, akik az Európai Bizottság és a Covid–19 elleni vakcina gyártói közötti 2021-es megállapodás megértése érdekében hozzáférést kértek a vakcinaszerződésekhez és bizonyos kapcsolódó dokumentumokhoz. A bizottság csak részben volt hajlandó betekintést adni bizonyos szerződésekbe, kereskedelmi érdekek védelmére és adatvédelmi okokra hivatkozva.

Az EP-képviselők ezt nem hagyták annyiban, majd a brüsszeli bírósági határozat értelmében az Európai Bizottság azon döntése, miszerint a szerződések egyes szakaszait kivágták a publikált verzióból, szabálytalan. A taláros testület megállapította azt is, hogy az Európai Bizottság nem bizonyította: az említett záradékokhoz való szélesebb körű hozzáférés ténylegesen aláásná az említett vállalkozások kereskedelmi érdekeit. Ráadásul folyamatban van egy másik per is Ursula von der Leyennel szemben.

Az európai intézmények akkreditált lobbistája, Frédéric Baldan feljelentette a belga bíróságon Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét. A Financial Times című lap értesülései szerint az Európai Bíróság november 15-én tárgyal a Pfizergate néven elhíresült ügyletről. Mint megírtuk, megbüntethetik Von der Leyent, amiért 2021 májusában elképesztő, 35 milliárd eurós szerződést kötött a Pfizerrel 1,8 milliárd adag koronavírus elleni vakcina beszerzéséről, és az EB elnöke gyakorlatilag sms-ben egyeztette a részleteket Albert Bourlával, a Pfizet vezérével.

Az ügyben vizsgálat indult, amelynek eredményeképpen kiderült: Von der Leyen stábja szándékosan hátráltatta a vizsgálatot, amikor azt állította, nem talált semmiféle szöveges üzenetet az EB-elnök és Bourla között.

Ugyanis később kiderült, csak a belső dokumentum-nyilvántartást tekintették át, az sms-eket nem, mondván, azok túlságosan „rövid életűek”, ezért nem tartoznak a szakpolitikával kapcsolatos dokumentumok megőrzésére vonatkozó uniós jogszabály hatálya alá. A Mandiner emlékeztetett arra is, hogy Von der Leyen azzal is védekezett, hogy nem vett részt a tárgyalásokban, ezért az üzenetek nem befolyásolták az üzlet menetét.