Donald Trumpnak meggyűlhet a baja az amerikai államadóssággal

Donald Trumpnak merész elképzelései vannak az adócsökkentésekről, a vámtarifákról és más programokról, de a magas kamatlábak és a szövetségi kormány meglévő adósságának visszafizetése korlátozhatja, hogy mit tud tenni – írja az AP amerikai hírügynökség.

Donald Trumpnak az amerikai adóssághegyekkel is meg kell küzdenie / Fotó: Getty Images

Jövőre már többet kell költeni adósságtörlesztésre, mint amibe a honvédelem kerül

Az amerikai államadósság ugyanis elérte a 36 ezermilliárd dollárt, miközben a koronavírus-járványt követően az infláció is megugrott, úgyhogy a szövetségi adósságszolgálat jövőre könnyen meghaladhatja a nemzetbiztonsági kiadásokat is. A magas államadósság magasan tartja a kamatokat, hiszen az állam is kénytelen versenyezni az adósságszolgálathoz szükséges pénzforrásokért.

Egyértelmű, hogy a jelenlegi adósságállomány felfelé nyomja a kamatlábakat, beleértve például a jelzáloghitelek kamatlábait is

– mondta Shai Akabas, a Bipartisan Policy Center gazdaságpolitikai programjának ügyvezető igazgatója.

„A lakhatás és az élelmiszerek költségei pedig egyre inkább éreztetik majd hatásukat a háztartásokban, ami a jövőben kedvezőtlenül befolyásolja gazdasági kilátásainkat.”

Akabas hangsúlyozza, hogy az adósságszolgálat már most többe kerül az Egyesült Államoknak, mint például az infrastruktúra vagy az oktatás. A kormány által elköltött öt dollárból nagyjából egy1 megy a felvett hitelek kamataira és a törlesztésre, ahelyett, hogy ezt a pénzt a jövőbeni gazdasági növekedésbe fektetnék be.

A probléma Donald Trump radarján van

A probléma egyébként Trump radarján van. A megválasztott republikánus elnök a milliárdos befektető Scott Bessent pénzügyminiszter jelölése kapcsán tett nyilatkozatában azt mondta, hogy

Bessent segíthet megfékezni a fenntarthatalanná váló szövetségi adósságot.

Az adósságtörlesztés magasabb költségei megnehezítik Trump erőfeszítéseit a 2017-ben általa keresztülvitt adócsökkentések megújítására is, amelyek nagy része jövőre jár le.

„Nyilvánvalóan felelőtlenség ugyanazokat az adócsökkentéseket meghosszabbítani, miután a hiány megháromszorozódott – mondta Brian Riedl, a Manhattan Intézet vezető munkatársa, korábbi republikánus kongresszusi tanácsadó. – A színfalak mögött még a kongresszusi republikánusok is keresik a módját annak, hogyan lehetne csökkenteni az elnök ambícióit.”