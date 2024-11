Spanyol özönvíz: felkavaró összeesküvés látott napvilágot, mi vezetett a példátlan katasztrófához – tömegek okolják a HAARP-ot, de nem ez az igazság

Tény, hogy a HAARP-ot 2015 nyaráig az USA haditengerészete és légiereje felügyelte, majd átkerült egyetemi koordinációba. Azonban finanszírozói között továbbra is ott van az Egyesült Államok védelmi minisztériuma. Ez már önmagában is elegendő ahhoz, hogy az erre nyitottak gyanút fogjanak, azonban a HAARP a konteók szempontjából kifejezetten aranybánya. Ugyanis az alaszkai bázisán a világ legnagyobb teljesítményű, nagyfrekvenciás adóberendezése és antennaegyüttese működik. Ez pedig már olyannyira rejtélyes sokak számára és úgy felfokozza az érdeklődést, hogy a HAARP mögötti összeesküvésről még könyv is született.

Ebben egyebek mellett az is olvasható, hogy a HAARP antennái hihetetlen mennyiségű energiát pumpálnak egy rendkívül kényes molekuláris rendszerbe, az ionoszférában ezáltal katalitikus folyamatok gerjesztődnek. A beavatkozás hatalmas kiterjedésű változásokat eredményezhet a Föld és a környezet működésében. Nos, az összeesküvés-hívők szerint a spanyol özönvíz éppen így, legalábbis a HAARP technológiáját alkalmazva következett be, erre pedig videós bizonyítékot is felmutatnak.

Spanyol árvíz: a titokzatosnak mondott hajó

Ez még néhány napja kezdett el terjedni a közösségi médiában. Mostanra márt sok ezren osztották meg.

A leírás szerint egy titokzatos hajót észleltek Valenciánál pár nappal az extrém időjárás bekövetkezte előtt. Igaz, később kiderült, hogy a videó által mutatott hajót Las Palmasnál, Valenciától mintegy kétezer kilométerre rögzítették. Mindenesetre a konteó gyártói kitartanak amellett, hogy ez egy úszó erőmű volt, amelynek az energiaforrását felhasználhatták a valenciai özönvíz előidézése érdekben. "A fő cél a mezőgazdaság (a narancs- és zöldségszezon csúcsán járnak – a szerk.) és a spanyol gazdaság teljesen szétrombolása" – tették hozzá.