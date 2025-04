Már bevásárolni is csak részletre tudnak az amerikaiak

Egyre több amerikai fedezi a bevásárlásait a vásárolj most, fizess később (BNPL) hitelekkel, és egyre többen vannak azok is, akik elmaradnak a törlesztésekkel egy pénteken megjelent felmérés szerint.

Már a bevásárláshoz is BNPL-t használnak az amerikaiak / Fotó: Northfoto

A Lending Tree kutatása szerint a 18–79 év közötti megkérdezettek csaknem fele használt BNPL-szolgáltatást, és ezek negyede finanszírozta így a bevásárlást is, szemben az egy évvel korábbi 14 és a 2023-as 21 százalékkal. Mindez arra utalhat, hogy a fogyasztók számára továbbra is gondotokoznak a magas árak és kamatok – írja a CNBC.

Egyre többen késnek is a BNPL-törlesztésekkel

Ráadásul a válaszadók 41 százaléka számolt be késedelmes fizetésről BNPL-kölcsönök esetében, ami szintén növekedés az egy évvel korábbi, 34 százalékos értékhez képest. Matt Schulz, a Lending Tree vezető lakossági hitelezési elemzője azt mondta, hogy

a legtöbben kevesebb mint egy hetet csúsztak a fizetéssel.

Azonban az elemző szerint sokan küszködnek, és keresik a lehetőségeket büdzséjük kiterjesztésére, ugyanis az infláció továbbra is problémát jelent, miközben a kamatok továbbra is magasak. A vámok körüli bizonytalanság és más gazdasági problémák miatt sokan szeretnék kiterjeszteni költségvetésüket, amennyire csak lehet.

Schulz szerint nagyon sokak számára ez azt jelenti, hogy a BNPL-kölcsönökkel élnek, és úgy véli, hogy a helyzet csak rosszabb lesz. A vásárlások költségét több kisebb fizetésre felosztó BNPL-fizetések népszerű alternatíváivá váltak a hitelkártyás fizetéseknek, ami nem is csoda, hiszen sokszor díjmentesek. Azonban a késedelmes fizetés magas költségekkel jár, ezért érdemes résen lenni, különösen, ha az ember több ilyen kölcsönt is felvesz. A Lending Tree felmérése szerint a BNPL-felhasználók 60 százaléka jelezte, hogy több kölcsönt is felvett, míg közel negyedük jelezte, hogy három vagy több ilyen hitelt is maga előtt görget.

A BNPL kiváló eszköz lehet, de a hibák sokba kerülnek

Nagyon fontos az óvatosság Schulz szerint ezeknél a hiteleknél, hiszen bár azok nagyon jó, kamatmentes lehetőséget nyújthatnak, a félrekezelésük magas költségekkel járhat. A Lendig Tree kutatása alig pár nappal követi azt, hogy a Billboard arról írt, hogy a Coachella fesztiválra szóló jegyek 60 százalékát fizették ilyen módon. A közelmúltban pedig a DoorDash jelentette be, hogy együttműködik a Klarnával, így már az ételkiszállításért is lehet fizetni BNPL segítségével. A lépés széles körű élcelődést váltott ki, mondván, az amerikaiak már egy sajtburgert vagy egy burritót is csak külső finanszírozással képesek megvásárolni.