Filmstúdiót alapított Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo beszáll a filmiparba, az ötszörös aranylabdás portugál futballsztár ráadásul nem akármilyen kaliberű társat talált legújabb vállalkozásához. Matthew Vaughn-nal, a nagy sikerű Kingsman-filmek rendezőjével állt össze és alapított közös filmstúdiót.

A futballban már bizonyított, de a filmiparban is szeretne sikereket elérni Cristiano Ronaldo/Fotó: NurPhoto via AFP

A UR Marv névre keresztelt független stúdió célja a filmkészítés megújítása a legújabb innovatív technológiák felhasználásával, ugyanakkor a hagyományokat is mindvégig szem előtt tartva.

Ronaldo és Vaughn együttműködéséből már két akciófilm született, egy harmadik pedig jelenleg is fejlesztés alatt áll. Mindhárom alkotás egy sorozat része, a széria első filmjéről hamarosan konkrét részleteket is megosztanak majd a közönséggel – írta cikkében a Variety.

Cristiano Ronaldo elmondta, ez most egy különösen izgalmas fejezet az életében, és kíváncsian várja, milyen kihívásokat tartogat számára a filmipar.

Vaughn is hasonlóan pozitívan nyilatkozott. A rendező úgy fogalmazott, Cristiano egy hús-vér szuperhős, olyan elképesztő történeteket alkotott a játékával a futballpályán, amilyeneket ő soha nem lett volna képes kitalálni és megírni, de már alig várja, hogy új üzlettársával igazán inspiráló filmeket készíthessen.

Matthew Vaughn mára komoly és elismert névnek számít a filmvilágban, producerként részt vett többek közt a Blöff készítésében is, rendezőként ő jegyzi a Ha/Vert, az X-Men: Az elsőket is, de az igazi áttörést a Kingsman-franchise hozta meg számára. A kémfilmszéria három része óriási sikert aratott és pénzügyi szempontból is jól teljesített, miután közel 300 millió dolláros büdzséből forgott, a mozipénztáraknál pedig 950 milliós bevételt termelt.

Bár ő a világ legjobban fizetett labdarúgója, nem csak a focival keres hatalmas pénzeket Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo évek óta a világ legjobban kereső futballistájának számít, a Forbes magazin tavaly októberben közzétett elemzése alapján az éves bevétele a fizetését, a különböző bónuszokat és a szponzori pénzeket is figyelembe véve körülbelül 285 millió euró. A 40 esztendős világsztár összvagyonát a különböző források nagyjából 760 millió euróra becsülik, számos üzleti érdekeltséggel rendelkezik a szállodaipartól kezdve egészen a médiáig.