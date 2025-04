Vámháború: Amerika után Kínának újabb ellenfele támadt – megérkezett az első pofon

Ideiglenes, 12 százalékos védővámot vet ki az acélimportra a világ második legnagyobb nyersacéltermelője, India, hogy megelőzze az olcsó, elsősorban Kínából érező acél dömpingjét.

India a világ második legnagyobb acélgyártója, de mégis importál a nyersanyagból / Fotó: NurPhoto via AFP

Az utóbbi évek kínai acéláradata ugyanis az indiai acélgyártókat is termelésük visszafogására kényszerítette, ami munkahelyek megszűnésével is járt. A 200 napra sóló 12 százalékos vám az indiai pénzügyminisztérium közleménye szerint azonnal életbe is lépett.

Az ország acélipari minisztere, H. D. Kumarasvami szerint az intézkedés célja, hogy megvédjék a hazai acélgyártókat az import megugrásának káros hatásaitól, illetve biztosítsák a tisztességes versenyt a piacon.

Az indiai acélvámok Kínát célozzák, de Dél-Korea is kereszttűzbe kerül

Az indiai vámok főként Kínát célozzák, mely Dél-Korea után a második legtöbb acélt szállította tavaly az országba.

India tavaly már a második egymást követő évben volt nettó acélimportáló, a behozatal 9 éves csúcsra, 9,5 millió tonnára nőtt.

Hétfőn Indiában tárgyalt J. D. Vance amerikai alelnök és a Donald Trump amerikai elnök által kirobbantott vámháborút lezáró esetleges kereskedelmi megállapodás is szóba került. Washington a vámok segítségével többek között Kínát szeretné elszigetelni. Ugyanakkor az Egyesült Államok az egész világot acél- és alumíniumipari vámokkal sújtotta, melyek szintje 25 százalék, kétszerese az indiainak. Arról sincsen szó, hogy az amerikai vámok ideiglenesek lennének.