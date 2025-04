Milyen eredményeket hoztak az autózás visszaszorítására tett nagyvárosi próbálkozások?

A Joshua és Benjamin Moshes diáktestvérek által működtetett oldal a Google Maps forgalmi adatai alapján követi az utazási időket a New York-i dugódíjas útvonalakon, amióta a politikát januárban bevezették. Azt találták, hogy az utazási idők hétvégén is csökkentek, míg más útvonalakon, amelyek Manhattan egyik városrészéből a másikba vezetnek, alig történt változás. Ez arra utal, hogy az emberek inkább a tömegközlekedést választják, vagy kihagyják a kevésbé sürgős utazásokat – mondják.

Bostonban és Chicagóban, amelyeket Moshesék kontrollként használnak, a forgalmi szintek nem változtak jelentősen. Az Inrix forgalmi adatszolgáltató januárban közzétett felülvizsgálata az ő megállapításaikat erősíti meg, míg a Bloomberg ugyanebben az időben közzétett elemzése szerint kevesebb személygépkocsi és több taxi közlekedik az utakon.

Párizs polgármestere, Anne Hidalgo tavaly október 1-jén 50 kilométer per órás sebességkorlátozást vezetett be a város külső körgyűrűjén a francia közlekedési miniszter és a konzervatív ellenzékiek ellenkezése ellenére. A város várostervezési osztályának jelentése szerint a sebességkorlátnak máris vannak pozitív hatásai. Az első öt hónapban a levegő minősége 12 százalékkal javult, a közlekedési balesetek száma pedig 17 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest. Vannak arra utaló jelek, hogy a torlódások is csökkentek.

Hidalgo, aki kijelentette, hogy jövőre nem pályázik az újraválasztásra, még nem fejezte be az autóforgalom csökkentésére és a gyalogos és kerékpáros közlekedés ösztönzésére irányuló terveit Párizsban. Amellett, hogy a terepjárókra magasabb parkolási díjakat vet ki, az önkormányzat a várost körülvevő főútvonalon egy sávot a tömegközlekedés és a telekocsi-közlekedés számára tart fenn. Hivatala novemberben a motorizált átmenő forgalmat is kitiltotta a városközpontból. A helyi dolgozók, lakosok és taxik továbbra is behajthatnak a zónába, de aki áthalad, hogy máshová menjen, azt 135 eurós (153 dolláros) bírsággal sújtják, amint megkezdődik a végrehajtás.