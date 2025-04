Ragadós száj- és körömfájás: drasztikus döntést hozott Szlovákia – ebben is követik Magyarországot

A ragadós száj- és körömfájás terjedésének megfékezése több országban is prioritás ezekben a napokban. Ahogy Magyarországon létrehozták az Állategészségügyi Operatív Törzset, úgy Szlovákiában is létrejött a válságstáb. Ennek a hétfői ülése után Matus Sutaj Estok belügyminiszter rendkívüli intézkedéseket jelentett be – adta hírül az Új Szó felvidéki magyar hírportál.

Szlovákia is mindent megtesz a ragadós száj- és körömfájás megállítása érdekében / Fotó: Ladóczki Balázs / Mediaworks

Estok közölte, hogy katonai és rendőri egységeket bevonva országos ellenőrzéseket indítanak, különösen a nagyobb állattartó gazdaságokban.

„Mivel beigazolódott a gyanúnk, hogy azokat az intézkedéseket, amelyek jelenleg érvényben vannak, a nagygazdaságok gazdái és tenyésztői gyakran nem tartják be, kénytelenek vagyunk 10 kilométeres sugarú körben úgynevezett belépési ellenőrzéseket bevezetni a hat járványkitörési körzetben” – fogalmazott Sutaj Estok.

Ellenőrzések tömege várható a ragadós száj- és körömfájás miatt

A belügyminiszter kiemelte, hogy a következő héten összesen 93 nagygazdaságban tartanak ellenőrzéseket. A belépési ellenőrzések a belügyminiszter szerint két hétig tartanak majd, és már hétfőtől megkezdődnek.

A farmokon közvetlenül a fertőtlenítést ellenőrzik, valamint azt is, hogy illetéktelenek ne lépjenek be az állattelepek területére, és ne szállítsák titokban a párosujjú patásokat. A szakértők hangsúlyozzák, hogy a fertőtlenítést nemcsak a járművek be- és kilépésénél kell elvégezni, hanem az arra jogosult személyek be- és kilépésénél is, beleértve a ruházatukat is.

A rendőrök jelenléte az állattelepeken és azok közelében hasonló lépés ahhoz, amiről Nagy István agrárminiszter bejelentése szerint szombaton Magyarországon is döntés született.

Nem találtak új esetet Szlovákiában sem

Északi szomszédunknál az ellenőrzéseket az állategészségügyi ellenőrök, rendőrök, katonák és pénzügyőrök közösen végzik. A hadsereg jelenléte a helyzet súlyosságát is jelképezi.

Martin Chudy állategészségügyi főorvos felszólította az állattartókat, hogy szerda estig országszerte regisztrálják állatállományukat. Hozzátette, hogy eddig több mint 300 tenyészetben végzett ellenőrzést a hatóság, és egyikben sem erősítették meg a ragadós száj- és körömfájást.