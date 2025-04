Románia, Szlovákia – eljött az igazság pillanata: keserűség a boltokban

A gazdaságban nem fizikai összefüggések működtek – az euróövezet ebben az esetben is kivétel –, de a háztartásoktól logikus reakció, hogy csökkentik a fogyasztásukat, ha azt látják: gyorsabban drágul minden. Különösen, amikor olyan friss fájó emlékekkel rendelkeznek, mint most: a 2023-as inflációs cunamit okozó energiaválságról.

Kiskereskedelem, fogyasztás Magyarországon: az árrésstop fordulatot hozhat, nem csak az inflációban

A fenti összefüggés visszafelé is működik, bár nem feltétlenül ugyanolyan gyorsan (az infláció tavalyi visszazuhanása nem turbózta fel a fogyasztást, az európaiak óvatosak maradtak).

A speciális magyar esetben: az infláció nálunk várt visszacsökkenése feltehetően még akkor is emelkedő kiskereskedelmi forgalomhoz vezetne, ha a kormányzat nem indított volna be gazdaságsegítő programokat (de indított). A fogyasztás elbizonytalanodását ugyanis a felpörgő infláció okozta, ami ellen a kormány már márciusban bevetette az árréstopot. Ez olyan gyors árcsökkenést idézett elő, ami meglátszhat már a kedden publikálandó márciusi inflációs adatokban is, de az áprilisiakban biztosan.