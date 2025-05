A Liverpool sztárja ingyen távozik – de kik voltak a klub legdrágább eladásai?

7. Christian Benteke – 32 millió font / 15,3 milliárd forint

A belga csatár mindössze egy szezont töltött a Liverpoolnál, aki nem váltotta be az előzetes várakozásokat, de a csapatnak így is sikerült visszaszereznie a pénzük nagy részét. Bentekét 2015-ben igazolták le az Aston Villától, teljesítve a 32 millió fontos kivásárlási záradékot. A játékos 42 mérkőzésen mindössze 10 gólt szerzett a csapatban.

Azonban az őt leigazoló menedzsert, Brendan Rodgerst, mindössze három hónappal az átigazolása után Jürgen Klopp váltotta, ezt pedig a csatár játékideje bánta. Majd 2016-ban, egy évvel azután, hogy aláírta hosszú távú Liverpool-szerződését, Bentekét 27 millió fontért adták el a Crystal Palace-nak, amelyhez további 5 millió font bónusz érkezett.

6. Sadio Mané – 35 millió font

A Liverpool egyik legjobb üzlete a Klopp-érában Sadio Mané leigazolása volt 34 millió fontért – 16,2 milliárd forint – a Southamptontól. A szélső hat fantasztikus szezont töltött az Anfield Road-on. Azonban ahogy a szerződése a végéhez közeledett, a Liverpool átadólistára tette a játékost. A Bayern München azonnal lecsapott rá, és minden bónusszal együtt 35 millió fontért meg is vásárolta a szenegáli támadót. Sok elemző szerint furcsa döntés volt, hogy a Bundesliga leggazdagabb csapata vele próbálta pótolni a Barcelonához távozó Robert Lewandowskit, hiszen különböző típusú játékosok voltak. A csatár nem is teljesített jól: egyetlen németországi szezon után a szaúdi ligába ment, ahol jelenleg is Cristiano Ronaldo csapattársa.

5. Fabinho – 40 millió font / 19 milliárd forint