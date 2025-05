Amerika mélyen belemar a Toyota profitjába, de a japánoknak van rá válaszuk

Precízek a pénzügyesek a Toyotánál, egzakt módon beárazták a Donald Trump által kirobbantott vámvilágháború anyagi következményeit. A csütörtök reggel publikált éves jelentésükhöz társított kivetítésben a világelső autógyártó az április 1-jével indult 2026-ös üzleti évére 21 százalékkal alacsonyabb, 26 milliárd dolláros üzemi eredménnyel kalkulál. A márciussal zárult pénzügyi évben 33 milliárd dollár volt a Toyota üzemi nyeresége – a 2024-es évben elért 37 milliárd dolláros történelmi rekord után.

A Toyota éves forgalma Kínában csökkent, de Ázsia többi részén nőtt a 2025-ös üzleti évben / Fotó: Shutterstock

Üzemi haszonkulcsuk eközben 11,9-ről kerek 10 százalékra redukálódott. A most közölt éves profitadat csupán 35 millió dollárral maradt el az LSEG elemzői konszenzusától.

A Toyota felkészül a legrosszabbra is

Tokióban azonban nem csak Trump vámpolitikáját okolják a várható profitcsökkenésért, ebben az alapanyagárak emelkedése mellett a jennek a dollárhoz képest történő felértékelődése is szerepet játszik, igaz ehhez van némi köze az amerikai elnök megosztó intézkedéseinek is.

Az Egyesült Államok a Toyota legfontosabb piaca, a japánok profitcsökkenése a jelzettnél sokkal nagyobb is lehetne, ha nem építettek volna ki szisztematikus munkával hatalmas gyártóbázisokat az országban, s ezzel az extra importvámok egy része alól mentesülhetnek.

A japánok javára szól az is, hogy Amerikában az elektromos átállás megdöccent ugyan a Trump-adminisztráció januári belépésével, ugyanakkor a hibridek iránti kereslet továbbra is dinamikusan nő. Ennek pedig a műfaj megteremtője, a Toyota az első számú haszonélvezője.

Az infláció elszabadulása átírhatja a terveket

A Toyotánál ugyanakkor azt a kockázati tényezőt is figyelembe vették a számításokkor, amit a fogyasztói bizalom csökkenése jelent Amerikában – s persze máshol is. Az exportált járművek akár 10 százalékkal is drágulhatnak a vámintézkedések hatásának ellensúlyozásaként, s a növekvő infláció a lakossági és vállalati fogyasztásban is átrendezheti a prioritásokat.

Hodzsi Szato, a Toyota elnök-vezérigazgatója az éves jelentés ismertetésén / Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

Azaz megfontoltabbá válnak a vásárlók az egyre bizonytalanabb gazdasági helyzetben, amit a jegybank szerepét betöltő Fed sem tud oldani a Trump által hiába követelt kockázatos kamatcsökkentésekkel.