Késnek a románok és ennek a magyarok is megisszák a levét: veszélyben a korszakos vasúti beruházás

A Kolozsvár–Nagyvárad–Biharpüspöki vasútvonalon a villamosítás és pályafelújítás után a személyvonatok 160 kilométer per óra, a tehervonatok pedig 120 kilométer per óra sebességgel haladhatnak majd, így az előbbiek esetében a korábbi 3 óra 30 percről 2 óra 14 percre csökken a menetidő. A munkálatok során 33 hidat, öt alagutat újítanak fel, és modernizálják az állomásokat is.

Átjártak a magyarok bevásárolni, most bezár a román bolt: nemhiába nem kellett a németeknek sem

A vállalat teljesítménye évek óta hanyatlik. A bezárás több mint száz ember munkahelyét szünteti meg.