Von der Leyen szerint fordulóponthoz érkezett az európai-kínai viszony

A csúcstalálkozón a ritkaföldfémek kínai exportja is terítékre került, miután azok előállításában Kína kulcsszerepet játszik, és melyek kivitelét Kína áprilistól korlátozta, ami leállásokhoz is vezetett európai autógyárakban is. Azonban júniusra ismét kilőtt a ritkaföldfém mágnesek európai importja Kínából májushoz képest, ám az még mindig elmaradt az egy évvel korábbitól.

A kereskedelmi feszültségek mellett más érzékeny témák, például Oroszország háborúja Ukrajnával szemben is nehezítik az európai-kínai kapcsolatokat, miután Brüsszel szerint Kína segíti az orosz háborús erőfeszítéseket például kettős használatú termékek szállításával.