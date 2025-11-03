Deviza
EUR/HUF387.3 -0.19% USD/HUF335.91 -0.24% GBP/HUF441.7 -0.09% CHF/HUF416.15 -0.5% PLN/HUF91.01 -0.19% RON/HUF76.16 -0.13% CZK/HUF15.91 -0.19% EUR/HUF387.3 -0.19% USD/HUF335.91 -0.24% GBP/HUF441.7 -0.09% CHF/HUF416.15 -0.5% PLN/HUF91.01 -0.19% RON/HUF76.16 -0.13% CZK/HUF15.91 -0.19%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,763.9 +0.41% MTELEKOM1,760 -0.23% MOL2,914 -1.55% OTP32,490 +1.25% RICHTER10,350 -0.19% OPUS539 -1.46% ANY7,000 0% AUTOWALLIS154 -0.65% WABERERS5,740 +2.5% BUMIX10,244.9 +1.29% CETOP3,682.27 +0.42% CETOP NTR2,302.03 +0.42% BUX107,763.9 +0.41% MTELEKOM1,760 -0.23% MOL2,914 -1.55% OTP32,490 +1.25% RICHTER10,350 -0.19% OPUS539 -1.46% ANY7,000 0% AUTOWALLIS154 -0.65% WABERERS5,740 +2.5% BUMIX10,244.9 +1.29% CETOP3,682.27 +0.42% CETOP NTR2,302.03 +0.42%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
vendéglátás
WestEnd City Center
gyorsétterem

Elképesztő felvételek: hetek óta sorban állnak az új gyorsétteremlánc miatt az emberek – erre reagálnia kell a magyar csirkés láncnak

Hosszú sort kell annak kivárnia, aki az új csirkés gyorsétteremláncot akarja kipróbálni Budapesten. A Popeyes további éttermeket tervez.
VG
2025.11.03, 17:49
Frissítve: 2025.11.03, 18:01

Október közepén megnyitotta első magyarországi éttermét az amerikai Popeyes Budapesten, a Westend bevásárlóközpontban. 

Popeyes
Hetek óta sorban állnak a Popeyes gyorsétteremlánc előtt / Fotó: Világgazdaság

„A nyitónap hihetetlen energiája és lelkesedése bizonyította, hogy a magyar vendégek is készen állnak arra, hogy ugyanúgy imádják majd a Popeyes csirkét, mint rajongóink szerte a világon” – mondta el a megnyitón Sümegi László, a csirkés gyorsétteremláncot hazánkba hozó cég ügyvezető igazgatója.

Az amerikai Popeyes hírére hosszú sorban álltak a vendégek a bevásárlóközpontban. Az étteremlánc megjelenésére a Tóth testvérpár is reagált: a hozzájuk tartó Travis’ Tenders csirkés hely bejelentette, hogy a Popeyes nyitónapján 1000 darab csirkefalatot oszt ki a vendégei között. 

A kiemelt érdeklődés érthető egy új márka megjelenésekor: a bevásárlóközpont ételudvarának padlóját hosszan felmatricázták, hogy merre található a Popeyes, a vendégeket pedig kordonnal választották le a többi vásárlótól. 

Az elmúlt több mint két hét alatt azonban továbbra csak hosszú sorban állás után lehet rendelni: 

a személyzet egyesével engedi a vásárlókat az étterem pultjához, és továbbra is kihúzott kordon választja le a Popeyes vendégeit.

Popeyes
A budapesti Popeyes megnyitása csak a kezdet / Fotó: Világgazdaság

Az étteremben hétköznaponként, de vasárnap este is arra lehettek figyelmesek a plázában sétálók, hogy szinte bármelyik nap az emberek türelmesen kivárják a sort. 

A csirkés márka árazásáról elmondható, hogy hasonlóan pozicionálja magát, mint a magyar piacon már évek óta jelen lévő gyorsétteremláncok (McDonald’s, Burger King, KFC).

További éttermeket nyit a Popeyes

Az étteremlánc Spanyolországban, Svájcban, az Egyesült Királyságban, Romániában, Franciaországban, a Csehországban és Olaszországban már jelen van Európában. A márka több mint 4300 étteremmel rendelkezik 35 országban, és ez a szám folyamatosan növekszik. A Popeyes 

  • 2025 júliusában nyitotta meg első éttermét Kolozsváron, a Sigma Centerben, a folyamatos romániai terjeszkedés részeként. A lánc célja, hogy 2033-ra több mint 80 éttermet nyissanak Romániában.
  • Csehországban 2024-ben bejelentették, hogy 60 új éttermet nyitnak ott 2033-ig.
  • Olaszországban 2025 végéig további 17 új Popeyes éttermet nyitnak, köztük az első franchise-t Montesilvanóban. 

A magyarországi Popeyes ügyvezető igazgatója korábban úgy nyilatkozott, hogy 

a budapesti egység megnyitása csak a kezdet, 

és alig várják, hogy tovább terjeszkedjenek az országban.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu