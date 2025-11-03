Gyermekpornográfiával összefüggésben jelentették fel a Sheint

Feljelentést tett a Shein ellen az ügyészségen a francia fogyasztóvédelem, mert az online piactér kínálatában gyerek megjelenítésű szexbabák tűntek fel. A hatóság úgy fogalmazott, hogy a vélelmes szexbabák online leírása „megnehezíti, hogy kételkedni lehessen a tartalom gyermekpornográfiai jellegében” – írja az Origo külföldi médiaértesülések alapján. Bár a Shein közlése szerint a kifogásolt tartalmakat eltávolították, a hír mélyütéssel érhet fel akkor, amikor első hagyományos boltjuk megnyitása miatt amúgy is támadások érik a vállalatot a francia divatkereskedők részéről.

Gyerek kinézetű szexbabák tűntek fel a Shein kínálatában / Fotó: AFP (illusztráció)

A Shein ígéri: átfogó vizsgálatot indítanak

A lap értékelése szerint ha a francia fogyasztóvédelem megállapítása helytálló, akkor az két dolgot jelent: az egyik, hogy a Shein gyermekpornográfiát megvalósító tartalmat jelenített meg online felületein. A másik, ezzel összefüggésben, hogy a kínálatban ugyanezt a kategóriát kimerítő árucikkek ténylegesen meg is jelentek.

A Shein nyilatkozata szerint „a szóban forgó termékeket azonnal eltávolították kínálatot bemutató felületekről, haladéktalanul azt követően, mihelyst tudomást szereztünk a súlyos problémáról”. Arról nem közöltek részleteket, hogy melyik kereskedőjük kínálatában jelentek meg a leírásuk alapján a gyermekpornográfiával összefüggésbe hozható termékek, ahogy arról sem, hogyan csúsztak át a cég szűrőin.

A Shein vizsgálatot ígért ennek feltárására. Emellett közölték, „átfogó felülvizsgálatot indítunk, hogy azonosítsuk és eltávolítsuk a hasonló tételeket, amelyeket más harmadik féltől származó szállítók hirdethetnek meg a piacterünkön”.

A vállalat fenti nyilatkozatából arra lehet következtetni, hogy

nem pusztán a kínálatba beemelt termékek leírása volt gyermekpornográf jellegű, hanem az eladásra kínált cikkek kialakítása, megjelenítése vagy egyéb paraméterei is.

A hír azért is különösen kínos a Shein számára, mert mint megírtuk, a cég épp most nyitja meg első fizikai üzletét egy párizsi áruházban. Az online fast fashion óriás, a Shein első állandó üzletét Franciaországban a Société des Grands Magasins (SGM) áruházlánccal kötött megállapodás keretében nyitja meg, ám mint arról a Világgazdaság beszámolt, ezt a fejleményt sokan nem fogadják kitörő örömmel. Az online kereskedelmi vállalat boltnyitása különösen a francia kiskereskedők körében váltott ki heves bírálatokat.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.