Deviza
EUR/HUF387.3 -0.19% USD/HUF335.91 -0.24% GBP/HUF441.7 -0.09% CHF/HUF416.15 -0.5% PLN/HUF91.01 -0.19% RON/HUF76.16 -0.13% CZK/HUF15.91 -0.19% EUR/HUF387.3 -0.19% USD/HUF335.91 -0.24% GBP/HUF441.7 -0.09% CHF/HUF416.15 -0.5% PLN/HUF91.01 -0.19% RON/HUF76.16 -0.13% CZK/HUF15.91 -0.19%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,763.9 +0.41% MTELEKOM1,760 -0.23% MOL2,914 -1.55% OTP32,490 +1.25% RICHTER10,350 -0.19% OPUS539 -1.46% ANY7,000 0% AUTOWALLIS154 -0.65% WABERERS5,740 +2.5% BUMIX10,244.9 +1.29% CETOP3,682.27 +0.42% CETOP NTR2,302.03 +0.42% BUX107,763.9 +0.41% MTELEKOM1,760 -0.23% MOL2,914 -1.55% OTP32,490 +1.25% RICHTER10,350 -0.19% OPUS539 -1.46% ANY7,000 0% AUTOWALLIS154 -0.65% WABERERS5,740 +2.5% BUMIX10,244.9 +1.29% CETOP3,682.27 +0.42% CETOP NTR2,302.03 +0.42%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
gyermekpornográfia
áruházlánc
Shein
szexbaba
termék

Gyermekpornográfiával összefüggésben jelentették fel a Sheint

A francia fogyasztóvédelmi hivatal szerint az online divatkereskedelem egyik ázsiai óriásának, a Sheinnek a kínálatában „gyerek kinézetű szexbabák” jelentek meg. A hír azért is különösen kínos a Shein számára, mert várhatóan néhány nap múlva megnyitják első hagyományos üzletüket Párizsban.
VG
2025.11.03, 17:55
Frissítve: 2025.11.03, 18:12

Feljelentést tett a Shein ellen az ügyészségen a francia fogyasztóvédelem, mert az online piactér kínálatában gyerek megjelenítésű szexbabák tűntek fel. A hatóság úgy fogalmazott, hogy a vélelmes szexbabák online leírása „megnehezíti, hogy kételkedni lehessen a tartalom gyermekpornográfiai jellegében” – írja az Origo külföldi médiaértesülések alapján. Bár a Shein közlése szerint a kifogásolt tartalmakat eltávolították, a hír mélyütéssel érhet fel akkor, amikor első hagyományos boltjuk megnyitása miatt amúgy is támadások érik a vállalatot a francia divatkereskedők részéről.

Shein
Gyerek kinézetű szexbabák tűntek fel a Shein kínálatában / Fotó: AFP (illusztráció)

A Shein ígéri: átfogó vizsgálatot indítanak

A lap értékelése szerint ha a francia fogyasztóvédelem megállapítása helytálló, akkor az két dolgot jelent: az egyik, hogy a Shein gyermekpornográfiát megvalósító tartalmat jelenített meg online felületein. A másik, ezzel összefüggésben, hogy a kínálatban ugyanezt a kategóriát kimerítő árucikkek ténylegesen meg is jelentek.

A Shein nyilatkozata szerint „a szóban forgó termékeket azonnal eltávolították kínálatot bemutató felületekről, haladéktalanul azt követően, mihelyst tudomást szereztünk a súlyos problémáról”. Arról nem közöltek részleteket, hogy melyik kereskedőjük kínálatában jelentek meg a leírásuk alapján a gyermekpornográfiával összefüggésbe hozható termékek, ahogy arról sem, hogyan csúsztak át a cég szűrőin.

A Shein vizsgálatot ígért ennek feltárására. Emellett közölték, „átfogó felülvizsgálatot indítunk, hogy azonosítsuk és eltávolítsuk a hasonló tételeket, amelyeket más harmadik féltől származó szállítók hirdethetnek meg a piacterünkön”.

A vállalat fenti nyilatkozatából arra lehet következtetni, hogy 

nem pusztán a kínálatba beemelt termékek leírása volt gyermekpornográf jellegű, hanem az eladásra kínált cikkek kialakítása, megjelenítése vagy egyéb paraméterei is.

A hír azért is különösen kínos a Shein számára, mert mint megírtuk, a cég épp most nyitja meg első fizikai üzletét egy párizsi áruházban. Az online fast fashion óriás, a Shein első állandó üzletét Franciaországban a Société des Grands Magasins (SGM) áruházlánccal kötött megállapodás keretében nyitja meg, ám mint arról a Világgazdaság beszámolt, ezt a fejleményt sokan nem fogadják kitörő örömmel. Az online kereskedelmi vállalat boltnyitása különösen a francia kiskereskedők körében váltott ki heves bírálatokat.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu