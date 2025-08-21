Íme a világ legnagyobb olajvállalata, amely hitelből kénytelen osztalékot fizetni

A tőzsdei bevezetések, részvénykibocsátások gyakran extravagáns események a tőkepiacokon, a kibocsátók, a kibocsátást szervezők szeretik a nagy felhajtást, azt közvetíteni, hogy ez aztán a világ legjobb üzlete lesz. A szaúdi királyi család különösen messzire ment, amikor tőzsdére vitte az Aramco olajóriás részvényeit. Csakhogy akkor sem működött a dolog – és most sem működik – írja a Bloomberg.

Az Aramco nyilvános részvényértékesítésének plakátja – a vállalat elégedett, a részvényesek nem / Fotó: AFP

A 2019-es nyilvános kibocsátás (IPO) előestéjén az egyik legmagasabb rangú szaúdi herceg arra figyelmeztetett, hogy „akik nem jegyeznek” a kibocsátáskor, azok „a hüvelykujjukat fogják rágni”, úgy megbánják majd a dolgot. A szaúdiak által áhított 2 ezermilliárd dolláros értékelés a herceg szerint „néhány hónapon belül” megvalósul majd. Az üzenet: most vegyél, különben lemaradsz. A Wall Street azonban nem vette, és nem is maradt le semmiről.

Az elmúlt öt és fél évben az Aramco részvényei alulteljesítettek minden versenytárshoz képest.

Az olajóriás most ott tart, hogy kénytelen adósságokba verni magát, hogy fedezni tudja az osztalékot; részvényei ötéves mélypontra estek, a forgalom pedig egyre csökken – jelezve, hogy a hazai és külföldi befektetők kerülik a papírt.

Teljes hozamszámítási alapon számolva (az osztalékok újrabefektetésével együtt), az Aramco az IPO óta mindössze 16 százalékot hozott; ez a világ legnagyobb cégei közül a legrosszabb teljesítmény.

Még a szankcionált orosz Rosznyefty is jobban szerepelt.

Az Exxon Mobil, a Chevron és a Shell egyaránt több mint 50 százalékos teljes hozamot biztosított.

Az Aramco lemaradt a versenytársaitól

Az IPO óta a szaúdi olajóriás alulteljesítette a nemzetközi és nemzeti olajcégeket, még a bőkezű osztalékfizetések figyelembevételével is. A problémákat fokozza, hogy a globális befektetők úgy érzik, az Aramcónak nincs terve a részvények árfolyamának helyreállítására. Ha meghallgatjuk a legutóbbi részvényesi konferenciahívásokat, inkább az az érzésünk, hogy a vállalat elégedett a teljesítményével.

Úgy véljük, nagyon vonzó befektetési lehetőséget kínálunk

– mondta Ziad Al-Murshed pénzügyi igazgató a befektetőknek a cég gyorsjelentésének közzététele után. Ez meglehetősen merész kijelentés, amikor az árfolyam épp a 2020. márciusi Covid-összeomlás óta nem látott mélyponton van, amikor a Brent olaj ára 20 dollár közelébe esett.