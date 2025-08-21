Íme a világ legnagyobb olajvállalata, amely hitelből kénytelen osztalékot fizetni

A tőzsdei bevezetések, részvénykibocsátások gyakran extravagáns események a tőkepiacokon, a kibocsátók, a kibocsátást szervezők szeretik a nagy felhajtást, azt közvetíteni, hogy ez aztán a világ legjobb üzlete lesz. A szaúdi királyi család különösen messzire ment, amikor tőzsdére vitte az Aramco olajóriás részvényeit. Csakhogy akkor sem működött a dolog – és most sem működik – írja a Bloomberg.
A 2019-es nyilvános kibocsátás (IPO) előestéjén az egyik legmagasabb rangú szaúdi herceg arra figyelmeztetett, hogy „akik nem jegyeznek” a kibocsátáskor, azok „a hüvelykujjukat fogják rágni”, úgy megbánják majd a dolgot. A szaúdiak által áhított 2 ezermilliárd dolláros értékelés a herceg szerint „néhány hónapon belül” megvalósul majd. Az üzenet: most vegyél, különben lemaradsz. A Wall Street azonban nem vette, és nem is maradt le semmiről.
Az elmúlt öt és fél évben az Aramco részvényei alulteljesítettek minden versenytárshoz képest.
Az olajóriás most ott tart, hogy kénytelen adósságokba verni magát, hogy fedezni tudja az osztalékot; részvényei ötéves mélypontra estek, a forgalom pedig egyre csökken – jelezve, hogy a hazai és külföldi befektetők kerülik a papírt.
Teljes hozamszámítási alapon számolva (az osztalékok újrabefektetésével együtt), az Aramco az IPO óta mindössze 16 százalékot hozott; ez a világ legnagyobb cégei közül a legrosszabb teljesítmény.
Az IPO óta a szaúdi olajóriás alulteljesítette a nemzetközi és nemzeti olajcégeket, még a bőkezű osztalékfizetések figyelembevételével is. A problémákat fokozza, hogy a globális befektetők úgy érzik, az Aramcónak nincs terve a részvények árfolyamának helyreállítására. Ha meghallgatjuk a legutóbbi részvényesi konferenciahívásokat, inkább az az érzésünk, hogy a vállalat elégedett a teljesítményével.
Úgy véljük, nagyon vonzó befektetési lehetőséget kínálunk
– mondta Ziad Al-Murshed pénzügyi igazgató a befektetőknek a cég gyorsjelentésének közzététele után. Ez meglehetősen merész kijelentés, amikor az árfolyam épp a 2020. márciusi Covid-összeomlás óta nem látott mélyponton van, amikor a Brent olaj ára 20 dollár közelébe esett.
2025 első hat hónapjában az Aramco 34,4 milliárd dollár szabad cash flow-t jelentett, ami nem volt elég a 42,7 milliárd dolláros osztalék kifizetésére. A hiányt kötvénykibocsátással pótolta, amit könnyen megtehet, köszönhetően az alacsony eladósodottságának.
A szaúdi állam körülbelül 97 százalékos tulajdonos, így ő a legnagyobb haszonélvezője az osztalékoknak.
Különösen figyelemreméltó, hogy az Aramco – amely magát a világ legolcsóbb olajtermelőjeként hirdeti – nem tudta fedezni az osztalékát még úgy sem, hogy a Brent átlagára január és június között meghaladta a 70 dollárt hordónként, ami történelmi mércével nézve nem alacsony. Mi történne, ha az árak tovább esnének? Az év második felében eddig átlagosan 69 dollár volt a Brent ára. Igaz, az Aramco most többet termel, ezzel részben ellensúlyozva az alacsony olajárat, de ennek ellenére nehéz elképzelni az árfolyam lendületes emelkedését.
A fennmaradáshoz az Aramcónak magasabb olajárra – és magasabb kitermelésre – van szüksége. Emellett költségcsökkentésre is. Míg a Shell és a Chevron leépítéseket jelentett be, több ezer embert elbocsátva, az Aramco növeli az apparátusát. A vállalat éves jelentései szerint
A gond mindig is az értékeléssel volt. Amióta Mohamed bin Szalmán koronaherceg 2016-ban kijelentette, hogy az Aramco értéke 2 ezermilliárd dollár, elszántan próbálja bebizonyítani, hogy a szkeptikusok tévednek. Bár a piaci érték 2,42 ezermilliárd dollárra emelkedett, amikor az olajárak az ukrajnai orosz invázió után megugrottak,
most körülbelül 1,5 ezermilliárd dollár a cég kapitalizációja.
Ez irtózatos összeg, akárhogy is nézzük, de még így is a negyedével kisebb annál, amit a királyság eredetileg szeretett volna.
Az IPO óta a szaúdi olajóriás nem tudta bevonzani a külföldi befektetőket, akiket elriasztott a királyság által erőltetett magas értékelés. Azok a befektetők, akik részt vettek a tavalyi másodlagos részvénykibocsátásban, 27,5 riálért vásároltak, és ma több mint 12 százalékos veszteséget szenvednek el. Bármilyen mércét nézünk is,
a szaúdi olajcég kötvényei – különösen a 10 és 30 éves lejáratúak – sokkal jobb befektetési lehetőséget kínálnak, mint a részvények.
A befektetők ezt a leckét már megtanulták: a királyság valószínűleg a jövőben is nehezen fog tudni újabb részvényeket eladni. Ez súlyos csapás lenne a királyi család számára. Az IPO előtt Rijád arról beszélt, hogy pár évente kisebb csomagokat értékesíthet az Aramcóból, hogy pénzhez jusson. Mostantól azonban be kell érnie azzal, hogy inkább adósságot ad el.
