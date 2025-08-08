Trump nem ezt akarta: a BRICS közösen léphet fel az amerikai vámok ellen

A BRICS-országok közösen válaszolnak majd a Donald Trump amerikai elnök által kirobbantott háborúra – legalábbis ezt akarja elérni Luiz Inácio Lula da Silva, a szervezet soros elnöki tisztét betöltő Brazília elnöke, aki telefonon beszél kínai és orosz kollégájával, hogy egyeztessenek a közös fellépésről. Ezzel az amerikai elnök éppen az ellenkezőjét éri el annak, amit akar, megerősíti a globális délt.

A brazil elnök a BRICS vezetőivel egyeztet az amerikai vámokról / Fotó: AFP

A BRICS gazdasági tömörülést Brazília, Oroszország, India és Kína alapította – mindegyik kiemelt célpontként szerepel az amerikai elnök lőlapján a 2010-ban csatlakozott Dél-afrikai Köztársasággal együtt. Kínának elméletileg augusztus 12-ig van ideje megállapodni a kétoldalú kereskedelmi megállapodásról, és Indiával együtt az orosz olaj vásárlóira kivetendő másodlagos vámok is fenyegetik,

Brazíliára 50,

Dél-Afrikára 30 százalékos

amerikai importvámok vonatkoznak mostantól.

Lula a Reutersnek adott interjúban jelentette be, hogy

nem is készül személyesen tárgyalni Trumppal, mert az valószínűleg „megaláztatáshoz” vezetne,

és korábbi ígéretével ellentétben válaszintézkedéseket sem hoz, inkább Kínával és Indiával egyeztet a közös válaszról.

„Trump elnök meg akarja szüntetni a multilateralizmust, amelynek keretében az intézményekben kollektív megállapodások születnek, és egyoldalúsággal akarja helyettesíteni, amelynek keretében egyenként tárgyal más országokkal. Milyen alkupozícióval rendelkezik egy kis latin-amerikai ország az Egyesült Államokkal szemben? Semmilyennel” – indokolta a terveit a közös fellépésre.

A BRICS közösen erősebb

Lula elsőként Narendra Modit hívta fel, majd egyeztetni tervez Hszi Csin-pinggel és a többi tagállam vezetőjével. A beszélgetés Modival egy óráig tartott, és Lula azt tervezi, hogy jövőre Indiába látogat. A tagállamoknak együtt nagyobb a súlyuk, mivel közülük tízen tartoznak a világ legnagyobb gazdaságait tömörítő G20-as csoporthoz.

Hszi Csin-ping és Narendra Modi már találkozott tavaly októberben a moszkvai BRICS-csúcson / Fotó: AFP

A BRICS egyébként is Trump bögyében van, Amerika-ellenesnek tartja a szervezetet, és a múlt hónapban, a csoport csúcstalálkozója idején pótlólagos 10 százalékos vámokkal fenyegette meg a tagjait. Ezt a fenyegetést egyelőre nem váltotta be, de a BRICS egyes tagjaira szabta ki a legmagasabb tarifákat.