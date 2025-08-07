Amerika most szembesül a valósággal: nem tudja legyőzni Kínát – de lehet, hogy Peking uralma már csak napokig tart

A globális keresletnek és a vámháborúban még tartó amerikai–kínai tűzszünetnek köszönhetően a vártnál sokkal nagyobb mértékben nőtt a kínai export júliusban. Kérdés, hogy mi lesz, ha az augusztus 12-i határidőre nem sikerül megállapodnia a világ két legnagyobb gazdaságának, és életbe lépnek a magas vámok.

Visszaesett az Egyesült Államokba irányuló kínai export / Fotó: Creativa Images

A pekingi vámhivatal csütörtökön nyilvánosságra hozott adatai szerint a teljes kivitel 7,2 százalékkal nőtt a tavaly júliusihoz képest az elemzők által jelzett 5,6 százalék helyett és az 5,8 százalékos júniusi emelkedés után – ez a legnagyobb mértékű ugrás április óta.

Az import 4,1 százalékkal emelkedett, miközben a piac a Trading Economics jelentése szerint 1 százalékos visszaesést várt a júniusi 1,1 százalékos növekedés után.

A külkereskedelmi többlet így a jelzett 105 milliárd dollár helyett csak 98,24 milliárd dollár lett a múlt hónapban.

A kínai export az első félévet tekintve rekordot döntött, mert az amerikai vállalatok igyekeztek a lehető leggyorsabban beszerezni az árukat, hogy elkerüljék a vámokat.

Azt egyelőre senki sem tudja megmondani, mi lesz, ha határidőre nem állapodik meg az Egyesült Államok és Kína, és augusztus közepén ismét életbe lépnek a vámok. Donald Trump eleve 145 százalékos vámokat vetett ki a kínai árucikkekre, és ezekre jöhetnek még az orosz olaj vásárlása miatti esetleges büntetőtarifák.

Lassulni fog a kínai export növekedése

Az mindenesetre már most látszik, hogy az év második fele valószínűleg nem lesz ennyire erős, mert a kínai kikötők a múlt héten már kevesebb konténert kezeltek, mint az azt megelőzőn. Ez azt jeleni, hogy egymás utáni két héten csökkent a mennyiség.

Nagy kérdés, meg tud-e állapodni Donald Trump és Hszi Csin-ping / Fotó: AFP

Ami a desztinációkat illeti, az Egyesült Államokba történő továbbszállítás szempontjából kulcsfontosságú

Délkelet-Ázsiába és Afrikába irányuló kínai export több mint kétszer olyan gyors ütemben nőtt, mint a teljes kivitel.

A Délkelet-Ázsiába irányuló kivitel az év első hat hónapjában a tavalyihoz képest 12,9, júliusban pedig 16,6 százalékkal ugrott meg, majdnem megháromszorozódott Trump első elnöksége óta. Az Afrikába irányuló kivitel még brutálisabb mértékben, 42,4 százalékkal emelkedett tavaly július óta.