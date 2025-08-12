A jármű, amiben élnek: ennyit kell fizetni egy lakóautóért Európában – brutálisan pörög a piac

Az európai lakóautó-piac – ebbe a lakókocsik és beletartoznak – értéke 2024-ben megközelítette a 10,7 milliárd dollárt, és az előrejelzések szerint 2030-ra több mint duplájára, 23 milliárd dollárra nőhet, évente átlagosan 13,9 százalékos bővüléssel. Ez a növekedés a lakóautók és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások – bérlés, karbantartás, kempingezés – iránti egyre növekvő keresletnek köszönhető.

Sokan lakóautóval élvezik a kempingeket / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Németország, Franciaország és a skandináv országok vezetik a piacot mind értékben, mind volumenben, miközben Közép- és Kelet-Európa – így Magyarország is – gyorsan fejlődik.

Magyarország: feltörekvő piac a mobil turizmusban

Hazánkban a lakóautó-piac még a kezdeti szakaszban van, de évről évre dinamikusan növekszik. A szektor 2024-ben több mint 18 millió eurós (mintegy 7,1 milliárd forint) forgalmat produkált, ami 8,7 százalékos éves növekedés.

Az online bérlési platformok és a lakóautó-tulajdonosok számának gyarapodása egyaránt hozzájárul a piaci bővüléshez. Az átlagos bérlési díjak, illetve a használt és új járművek ára is folyamatosan emelkedik, bár még mindig jóval alacsonyabbak, mint Nyugat-Európában.

Lakóautók ára: széles skála, változó trendek

Új lakóautók Európában: az új motorhome-ok átlagára 60 ezer (23,7 millió forint) és 95 ezer euró (37,6 millió forint) között mozog, a középkategóriától a prémiummodellekig. Egyes luxusmodellek ára eléri a 100 ezer eurót (39,6 millió forint) is.

Használt modellek: a használt lakóautók ára országonként változik, de már 15 ezer (5,9 millió forint) és 40 ezer euró (15,8 millió forint) között lehet jó állapotú, kényelmes modelleket találni, főleg Közép- és Kelet-Európában.

Luxus- és egyedi modellek: extrém árakkal is találkozhatunk, mint például a Brabus Big Boy 1200, amelynek ára meghaladja az 1 millió fontot (457 millió forint), vagy az ausztrál Commander 4×4 mintegy 350 ezer fontért.

Az elmúlt évek túlkínálata és a globális gazdasági bizonytalanságok azonban árcsökkenést eredményeztek, főként a német piacon, amely a lakóautó-ipar egyik legfontosabb központja.