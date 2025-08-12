A jármű, amiben élnek: ennyit kell fizetni egy lakóautóért Európában – brutálisan pörög a piac

Az európai lakóautó-piac – ebbe a lakókocsik és beletartoznak – értéke 2024-ben megközelítette a 10,7 milliárd dollárt, és az előrejelzések szerint 2030-ra több mint duplájára, 23 milliárd dollárra nőhet, évente átlagosan 13,9 százalékos bővüléssel. Ez a növekedés a lakóautók és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások – bérlés, karbantartás, kempingezés – iránti egyre növekvő keresletnek köszönhető.
Németország, Franciaország és a skandináv országok vezetik a piacot mind értékben, mind volumenben, miközben Közép- és Kelet-Európa – így Magyarország is – gyorsan fejlődik.
Hazánkban a lakóautó-piac még a kezdeti szakaszban van, de évről évre dinamikusan növekszik. A szektor 2024-ben több mint 18 millió eurós (mintegy 7,1 milliárd forint) forgalmat produkált, ami 8,7 százalékos éves növekedés.
Az online bérlési platformok és a lakóautó-tulajdonosok számának gyarapodása egyaránt hozzájárul a piaci bővüléshez. Az átlagos bérlési díjak, illetve a használt és új járművek ára is folyamatosan emelkedik, bár még mindig jóval alacsonyabbak, mint Nyugat-Európában.
Az elmúlt évek túlkínálata és a globális gazdasági bizonytalanságok azonban árcsökkenést eredményeztek, főként a német piacon, amely a lakóautó-ipar egyik legfontosabb központja.
A piac túlkínálattal és kereslet-visszaeséssel küzd, ami a használt járművek árcsökkenéséhez vezetett. A szakértők szerint a kiegyensúlyozott kínálat és kereslet csak akkor állhat helyre, ha a gyártók és szolgáltatók alkalmazkodnak a változó igényekhez, például az elektromos és hibrid lakóautók terjedésével. A magyar piac előnye
kombinációja, amely lehetőséget ad a gyors bővülésre.
Rákaptak a magyarok a lakóautókra
Egyértelműen megállapítható, hogy 2023-tól kezdődően a lakóautók készlete hónapról hónapra folyamatos növekedést mutatott. A Használtautó.hu elemzése az árban 10 ezer és 1 milliárd forint közé eső lakóautókat és lakókocsikat összesítette, beleértve mind az új, mind a használt járműveket, amelyből jelenleg összesen 1113-at találhatunk.
