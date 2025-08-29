Magyarok, figyelem! Napokon belül súlyos drágulás jön az autópálya-matricáknál – duplázza az útdíjat Románia

A járművezetőknek szeptember 1-jétől többet kell fizetniük az útadómatricáért Romániában, és az útdíjat be nem fizetőkre kiszabott bírságok összege is nő – írja a Krónika Online.

Fotó: Gyuricza Ferenc / Zalai Hírlap

A közúti infrastruktúrát kezelő vállalat (CNAIR) bejelentette, hogy

az útadómatrica 28 euróról 50 euróra drágul, miközben a bírságok megduplázódnak.

Az útdíj azok számára kötelező, akik településen kívül használják a gépkocsijukat. „2025. szeptember 1-jétől lép hatályba a 2025/41-es törvény, amely a következő változásokat hozza a gépjárművekre kivetett útdíj tekintetében: az éves útdíj 28 euróról 50 euróra emelkedik (az áfával együtt). Az úgynevezett útadómatrica hiányáért járó bírság 250–500 lejről 500–1000 lejre emelkedik. Az ezen időpont előtt befizetett díjak érvényben maradnak a teljes érvényességi időre, amelyre kiállították őket” – áll a CNAIR által a Mediafax hírügynökséghez eljuttatott közleményben.

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy szeptembertől az online szolgáltatóknál vásárolt autópálya-matricák után nem kell kényelmi díjat fizetni. A kormány álláspontja szerint a döntés hozzájárul majd a piac átrendeződéséhez, miközben a vásárlók is jól járnak.

Lázár János építési és közlekedési miniszter júliusban azt írta, hogy a lépésnek köszönhetően szeptembertől olcsóbb lesz az autópálya-használat. Lázár akkor leszögezte: a kényelmi díjnak eddig nem volt semmilyen maximuma, a viszonteladók kénye-kedve határozta meg, hogy 400 forinttól akár több ezer forintig pluszban ráterheljenek az autópálya-matrica hivatalos árára.