Száz év után megváltoztatja az autóit a Mercedes: alig lehet majd ráismerni – fotó

Azért is nagy dolog, ami történik, mert több mint 100 éves alapvetéshez nyúlnak most hozzá. Az első új Mercedes modellt néhány hét múlva bemutatják.
Hecker Flórián
2025.08.09., 21:37

A jövő arca – ezzel a címmel harangozza b a Mercedes, mire készül. Ahogy a német autógyártó-óriásnál fogalmaznak, az ikonikus formatervezés új korszaka kezdődik a Mercedes-Benznél, méghozzá a vadonatúj elektromos GLC-vel.

Mercedes
Mercedes: száz év után megváltozik / Fotó: Mercedes

Egészen pontosan az történik, hogy a Mercedes-Benz újraértelmezi az autóipar történetének egyik legismertebb formatervezési elemét, az autói hűtőrácsát.

Mercedes: száz év, most megint teljesen megváltozik

Az újragondolt elem krómozott kerettel, füstüveg hatású rácsszerkezettel és integrált kontúrvilágítással bír. A vadonatúj elektromos GLC az első Mercedes-Benz, amely ezt az emelt szintű formanyelvet megkapja. A GLC világpremierjét a müncheni IAA Mobility kiállításon tartják majd 2025. szeptember 7-én.

Azért is nagy dolog, ami történik, mert több mint 100 éve a krómozott hűtőrács szinte minden Mercedes-Benz központi jellemzője, miközben persze az idők során folyamatosan fejlődött. Az eredeti függőleges arányoktól és egyszerű részletektől az utóbbi évek bonyolultabb, vízszintes architektúrájáig a hűtőrács több millió Mecedes-autó büszke védjegye.

A krómozott hűtőrács a márka DNS-ének egyik legvizuálisabb megjelenítése. Azonban a belső égésű motorral hajtott járművek korszakának funkcionális eleméből mostanra az elektromos GLC új hűtőrácsa nkább már megvilágított műalkotássá fejlődött, funkcionalitása már nincs.

Új, ikonikus hűtőrácsunk nemcsak a GLC új frontrésze, hanem újraértelmezi márkánk arculatát is. Tökéletesen ötvözi a jövő számára újraértelmezett, időtálló formatervezési kódokat, amelyek azonnal felismerhetővé teszik autóinkat – reagált Gorden Wagener, a Mercedes-Benz Group AG vezető formatervezője.

