A mesterséges intelligenciára teszi fel a versenyképességét a Bosch, a német ipari óriás gigantikus összeget szán rá

Több milliárd eurót fektet mesterséges intelligenciába a világ egyik legnagyobb autóipari beszállítója. A német Bosch a gyártástól az önvezető járművekig MI-alapú megoldásokkal növelné hatékonyságát és erősítené versenyképességét az egyre nehezebb autóipari környezetben.
Németh Anita
2026.01.06, 16:09
Frissítve: 2026.01.06, 17:22

A Bosch német ipari óriás 2027 végéig több mint 2,5 milliárd eurót fordít a mesterséges intelligencia (MI) alkalmazására és fejlesztésére. A világ egyik legnagyobb autóipari beszállítója a technológiától a termelékenység növelését, új termékek piacra vitelét és költségcsökkentést vár. Ezek különösen felértékelődtek manapság, amikor az autóipar gyengélkedő kereslettel és erős versennyel küzd – írja a The Wall Street Journal.

Bosch Annual Press Conference
A mesterséges intelligenciára teszi fel a versenyképességét a Bosch, a német ipari óriás gigantikus összeget szán rá / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A vállalat a Las Vegasban rendezett technológiai szakkiállításon arról tájékoztatott, hogy tovább mélyíti együttműködését a Microsofttal. E kapcsán a nagy mennyiségű adat feldolgozására, részben autonóm döntéshozatalra és feladat-végrehajtásra képes, úgynevezett ügynökalapú mesterséges intelligencia (agentic AI) alkalmazását vizsgálják a gyárakban. A Bosch szerint ez a megoldás érdemben javíthatja a termelés, a karbantartás és az ellátási láncok hatékonyságát.

A Bosch az önvezető járművek területén is erősít

A Bosch új, MI-alapú vezetéstámogató rendszereket is bemutatott, amelyek például képesek önállóan parkolóhelyet keresni. Emellett járművezetést segítő szenzorcsaládot fejleszt. Ezek az eszközök továbbá lehetővé teszik, hogy ipari robotok pontosabban érzékeljék a környezetüket és a mozgásokat.

A német ipari óriás partnerségre lépett a Kodiak AI nevű vállalattal, amellyel közösen autonóm teherautókhoz fejleszt hardver- és szoftverplatformokat. A Bosch szenzorokat és kormányzási technológiákat szállít a sofőr nélküli kamionokhoz.

A német vállalat hosszabb távon komoly növekedést vár az MI-alapú megoldásoktól. 

Előrejelzése szerint a szoftverekből, szenzortechnológiákból, nagy teljesítményű számítógépekből és hálózati komponensekből származó bevételei a 2030-as évek közepére megduplázódhatnak, és jóval 10 milliárd euró fölé emelkedhetnek. A szoftver- és szolgáltatásértékesítés – amelynek nagy része már MI-alapú lesz – az évtized elejére több mint hatmilliárd eurós bevételt hozhat.

A Bosch 2024-ben 90,35 milliárd euró csoportszintű árbevételt ért el, ami 1,4 százalékos visszaesést jelent éves összevetésben.

A vállalat már tavaly jelezte, hogy a gyártásban és az ellátási láncok működésében a mesterséges intelligencia segítségével érne el magasabb hatékonyságot. A Magyarországon is telephelyekkel rendelkező vállalat nehéz piaci környezetben működik, amit jól mutat, hogy a tavalyi kilencezres leépítés után bejelentette, hogy az évtized végéig további 13 ezer munkahelyet megszüntet.

