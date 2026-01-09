Nem várt fordulat: elismerte a Primark, nagy bajban van - most derül ki, mi történt a magyar bolttal

Gyengén fordult rá az új évre az Associated British Foods (ABF) divatlánca, a Primark Európában.

Nem várt fordulat: elismerte a Primark, nagy bajban van / Fotó: NurPhoto / AFP

A kontinentális – az Egyesült Királyságon és Írországon kívüli – európai piacokon a 2026. január 3. előtti 16 hetes időszakban 5,7 százalékkal estek vissza az üzletekben mért eladások – az egy évvel ezelőtti azonos időszakhoz képest.

Az ABF szerint a fő ok a tartósan gyenge fogyasztói bizalom és a romló vásárlói hangulat, amely különösen érzékenyen érinti a ruházati kiskereskedelmet.

A Forbes cikke szerint míg az Egyesült Királyságban célzott árazással, termékfejlesztéssel és digitális fejlesztésekkel sikerült 3 százalékkal növelni az eladásokat, addig Európában ezek az intézkedések csak nemrég indultak el, így egyelőre nem érzékelhető a hatásuk.

A cég szerint

a kontinensen a fogyasztók óvatosabbak, kevesebbet költenek, ami közvetlenül visszafogja a Primark forgalmát.

Az ABF közölte, hogy a nehéz piaci környezet miatt Európában jelentősen nőtt az akciók és leárazások aránya, hogy kezelni tudják a készleteket, ez pedig tovább rontotta az eredményeket.

Az ír fast fashion cég első magyarországi üzletét2024 május végén nyitotta meg az Aréna Mallban. A cég megfogalmazása szerint a magyar vásárlók nagy lelkesedéssel fogadták a Primark „egyedi, minőséget és kedvező árakat ötvöző kínálatát”.

A Világgazdaság arról is írt, hogy a budapesti Primark a kezdetekor naponta minimum 100 milliós forgalmat bonyolíthatott le, hetente pedig több mint hatvanezer vásárolhattak.

Eldőlt, mikor terjeszkedhet tovább a Primark a magyar piacon

A cég hozzátette, hogy továbbra is figyelemmel kísérik a vásárlók igényeit, és ezek alapján alakítják kínálatukat. A Primark megfogalmazás szerint folyamatosan keresik azokat a lehetőségeket, amelyekkel még jobbá tehetik a vásárlói élményt és tovább fejleszthetik termékkínálatukat.

Tavaly is arról számoltak be, hogy a karácsonyi időszak alatt régen nem tapasztalt visszaeséssel kellett szembenézniük.

A Primark a brit piacon kávézókat is üzemeltet, a cég lapunknak elárulta, hogy a Primark Cafék Spanyolországban és Portugáliában több vendéglátó partnerrel dolgoznak együtt, például a Llaollaóval.