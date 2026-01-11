Döntött Magyarország nyugati szomszédja, lezárta a közös határt: máris letarolta Bulgáriát az euró bevezetése, ingyenpénzt adnak a bankok – a hét legolvasottabb cikkei
Senkinek sem lehet meglepő, hogy a héten az országra lecsapott, tizenöt éve nem látott havazás uralta a közérdeklődést. Plána, ha az a szabad mozgásra is kiterjedt: így volt ez első határzár bevezetésével is.
Azonban a héten számos más, nagy horderejű cikk született a Világgazdaságon, amelyekből most a legolvasottabb ötöt foglaljuk össze. Íme, az év második hetének legnagyobb érdeklődést kiváltó írásai.
Döntött az első ország: határzár Magyarország felől a havazás miatt
A havazás csúcspontján a kialakult helyzetről sokatmondó döntés látott napvilágot. A hóhelyzet nemcsak Magyarországon volt egyre durvább, hanem a környező országokban is, ezért
a szlovén hatóságok kedd este ideiglenesen lezárták a kamionforgalom elől a magyar–szlovén határátkelőket.
A szlovén lépésre válaszul a rendőrök parkolókba terelik a teherjárműveket – közölte a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. A rendkívüli intézkedés rövid ideig tartott, Szlovénia kora estétől hajnal 2 óráig korlátozta a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárműveknek a belépését.
A magyar utakon hat esetben volt szükség ilyen súlykorlátozás bevezetésére.
Ingyenpénzt osztogatnak a bankok 2026 elején
Sok magyar nem is tud róla, de
- az OTP,
- a K&H,
- az MBH,
- az Erste,
- a Gránit,
- a CIB
- és az UniCredit
is jókora jóváírásokkal próbálja magához édesgetni az ügyfeleket. Megmutattuk, hol, mennyit adnak. Az év eleje mindig izgalmas időszak a pénzügyi piacon, amikor kiderül, mely ajánlatok maradnak velünk, és melyek tűnnek el nyomtalanul. A banki kedvezmények most is átalakulóban vannak: egyes területeken szűkül a kínálat, máshol viszont tovább él a verseny az ügyfelekért.
A támogatott hitelek körül különösen élénk a mozgás, miközben más termékeknél jóval visszafogottabbak az akciók. Az apró részletek idén is sokat számítanak azoknak, akik időben lépnek. Hogy pontosan melyik bank mekkora ingyenpénzt kínál, azt ebben a cikkben szedtük össze.
Dráma a tengeren, rájöttek az oroszok, mivel védhetik meg magukat Amerika ellen
Óriási port vert fel a világsajtóban az amerikai tankerelfogási akció. A tankhajók lefoglalása nem okozott sok fejtörést az oroszoknak.
Feltűnt egy, a Csatornán áthaladó hajó, amely a Sky News szerint Törökországból indult, és érdekes módszerrel bújt ki az amerikai retorziók alól. A hajót 2024 augusztusában még Tia néven sújtották szankciók, majd ezt követően Tavian névre keresztelték át. Most Arcusat néven közlekedik,
és kameruni zászló alá helyezték.
December 30-án indult el a Törökországban, Izmir közelében található Star Rafineri kikötőjéből, és nagy valószínűséggel Oroszország felé tart. Ilyen adatlappal viszont nehéz lehet rásütni, hogy az orosz árnyékflotta része, pedig jó esély van rá.
A világtengerekre szankciók sűrű hálója borult az elmúlt években, ami nem változott: az orosz tankhajók haladnak.
Letarolta Bulgáriát az euró
Eltelt bő egy hét az euró bevezetése óta Bulgáriában, és már látszik, milyen azonnali hatásai vannak a lépésnek. A Bolgár Értéktőzsde jelentős árfolyam-emelkedéssel reagált az euró január elsejei bevezetésére, az idei első kereskedési héten a bolgár börze legrégebbi indexe,
a Sofix 14,4 százalékkal 18 éves csúcsra emelkedett.
Tavaly a bolgár tőzsde fő indexe mintegy 30 százalékkal emelkedett. A bolgár értéktőzsde forgalma 23 százalékkal bővült tavaly, 611 millió eurót tett ki 2025-ben.
Az euró bevezetésétől a szakértők jelentős fejlődére számítanak a bolgár értékpapírpiacon. Más kérdés, hogy a társadalom a mindennapokban mit tapasztal az euróra való átállásról.
A bolgár euróbevezetés körüli feszültséget tovább erősítette, hogy az infláció már az átállás előtti hónapokban érezhetően gyorsult, miközben a lakosság jelentős része eleve bizalmatlan a közös valuta hatásaival szemben.
A hivatalos statisztikák szerint a fogyasztói árak növekednek, különösen az élelmiszerek, a szolgáltatások és a mindennapi kiadások esetében.
Megvették a kínaiak, elsorvad Európa egyik legnagyobb autógyártója
A Volvo Cars kínai többségi tulajdonban lévő svéd autógyártó tavaly 710 042 járművet adott el globálisan, 7 százalékkal elmaradva az egy évvel korábbi eladásoktól – derült ki a vállalat sajtóközleményéből.
„Összességében 2025 kihívásokkal teli év volt a Volvo Cars és az iparág számára egyaránt, azonban megtettük a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy növeljük részesedésünket
- a BEV (teljesen elektromos autók)
- és a PHEV (plug-in hibridek) gyorsan növekvő szegmenseiben,
- beleértve a január 21-én bemutatandó EX60 bevezetését”
– idézte a vállalat közleménye Erik Severinson kereskedelmi igazgató szavait.
A Volvo Cars legnagyobb piaca 2025-ben Kína volt, ezt követte az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Németország és Svédország. A vállalat közleménye szerint 2025-ben éves összevetésben az összesített eladás Európában 10 százalékkal, 332 667-re csökkent, az Egyesült Államokban 3 százalékkal, 121 607-re esett vissza, míg Kínában éves szinten 4 százalékkal, 149 549-re mérséklődött az éves értékesítési darabszám.