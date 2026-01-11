Döntött Magyarország nyugati szomszédja, lezárta a közös határt: máris letarolta Bulgáriát az euró bevezetése, ingyenpénzt adnak a bankok – a hét legolvasottabb cikkei

Senkinek sem lehet meglepő, hogy a héten az országra lecsapott, tizenöt éve nem látott havazás uralta a közérdeklődést. Plána, ha az a szabad mozgásra is kiterjedt: így volt ez első határzár bevezetésével is.

Határzár lépett életbe Magyarország felől, letarolta Bulgáriát az euró, ingyenpénz a bankoknál – a hét legolvasottabb cikkei

Azonban a héten számos más, nagy horderejű cikk született a Világgazdaságon, amelyekből most a legolvasottabb ötöt foglaljuk össze. Íme, az év második hetének legnagyobb érdeklődést kiváltó írásai.

Döntött az első ország: határzár Magyarország felől a havazás miatt

A havazás csúcspontján a kialakult helyzetről sokatmondó döntés látott napvilágot. A hóhelyzet nemcsak Magyarországon volt egyre durvább, hanem a környező országokban is, ezért

a szlovén hatóságok kedd este ideiglenesen lezárták a kamionforgalom elől a magyar–szlovén határátkelőket.

A szlovén lépésre válaszul a rendőrök parkolókba terelik a teherjárműveket – közölte a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. A rendkívüli intézkedés rövid ideig tartott, Szlovénia kora estétől hajnal 2 óráig korlátozta a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárműveknek a belépését.

A magyar utakon hat esetben volt szükség ilyen súlykorlátozás bevezetésére.

Ingyenpénzt osztogatnak a bankok 2026 elején

Sok magyar nem is tud róla, de

az OTP,

a K&H,

az MBH,

az Erste,

a Gránit,

a CIB

és az UniCredit

is jókora jóváírásokkal próbálja magához édesgetni az ügyfeleket. Megmutattuk, hol, mennyit adnak. Az év eleje mindig izgalmas időszak a pénzügyi piacon, amikor kiderül, mely ajánlatok maradnak velünk, és melyek tűnnek el nyomtalanul. A banki kedvezmények most is átalakulóban vannak: egyes területeken szűkül a kínálat, máshol viszont tovább él a verseny az ügyfelekért.

A támogatott hitelek körül különösen élénk a mozgás, miközben más termékeknél jóval visszafogottabbak az akciók. Az apró részletek idén is sokat számítanak azoknak, akik időben lépnek. Hogy pontosan melyik bank mekkora ingyenpénzt kínál, azt ebben a cikkben szedtük össze.

Dráma a tengeren, rájöttek az oroszok, mivel védhetik meg magukat Amerika ellen

Óriási port vert fel a világsajtóban az amerikai tankerelfogási akció. A tankhajók lefoglalása nem okozott sok fejtörést az oroszoknak.