Valami nagyon nem stimmel: mégse jön Magyarországra Trump? – teljes a bizonytalanság, elmaradhat a legfontosabb amerikai rendezvény Budapesten

A Világgazdaság is megírta, hogy egy Orbán Viktornak küldött, december közepén datált Trump-levélből az derült ki, hogy az amerikai elnök jó eséllyel hamarosan Magyarországra érkezik.

Trump mégse jön Magyarországra? Teljes a bizonytalanság / Fotó: AFP

Ennek megfelelő keretet adhatott volna a CPAC című rendezvénysorozat budapesti állomása, amelynél azonban most teljes a bizonytalanság, hogy egyáltalán megtartják-e.

„Washingtonból, szeretettel!” – írta Orbán Viktor péntek reggel a Facebook-oldalán. A magyar kormányfő Donald Trump levelét osztotta meg a követőivel.

„Örömömre szolgált, hogy vendégül láthattalak téged és a delegációdat az amerikai–magyar kapcsolatok aranykorának megünneplésére. Várom az együttműködés további elmélyítését a védelem, az energia és az illegális migráció területén” – írta.

„A te bátor vezetésed példaként szolgál a világ többi része számára. Te mindig szilárdan kiállsz azon elvek védelmében, amelyek Magyarországot olyan nagyszerű hellyé teszik – a hit, a család és a szuverenitás mellett. Amerika csodálja az ilyen fajta bátorságot” – fogalmaz Trump.

Hálás vagyok a magyarországi látogatásra szóló meghívásért. Csapatom keresni fog téged az időbeosztásommal kapcsolatban.

„Még egyszer köszönöm barátságodat és támogatásodat. Sok szerencsét kívánok a magyarországi választási kampányhoz is” – tette hozzá az amerikai elnök.

Ebből tehát kiderült, hogy szervezés alatt áll Donald Trump amerikai látogatása. Ennek pedig éppen megfelelő apropót adhatna a CPAC, a világ és benne Amerika talán legfontosabb „konzervatív dzsemborija”, amelyet 2022-től Magyarországon is megtartanak CPAC Hungary címmel.

Csakhogy most teljes a bizonytalanság a rendezvény körül.

A Mandiner írta meg, hogy elmaradhat az idei budapesti CPAC, miután egy videó jutott el hozzá, amelyen két főszervező beszélget egymással. Ezen

Szánthó Miklós, a CPAC-et is szervező Alapjogokért Központ főigazgatója

és Bohár Dániel, a Megafon véleményvezére látható, aki Déri Stefi mellett a CPAC Hungary házigazdája volt az eddigiekben.

Szánthó arról beszél, hogy elbizonytalanodott, és nem biztos, hogy a budapesti CPAC az idén „össze fog-e jönni”, de „valamit majd mondani kell”. Ez azért is különös, mert a főigazgató a napokban még arról beszélt, hogy január elején „nagy bejelentés várható”.