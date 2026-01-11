Ha a venezuelai rezsim lefejezése fuvallat volt, az iráni összeomlás vihar lehet az olajpiac számára

Krízisben van az Iráni Iszlám Köztársaság: az elszabadult infláció miatt kirobbant tiltakozások az elmúlt két hétben Irán nagy részére kiterjedtek, és hamar politikai jelleget öltöttek, a tüntetők a vallási vezetők lemondását követelik. A zavargások az elmúlt napokban is folytatódtak. A hadsereg szombat este kilátásba helyezte, hogy beavatkozik a lázongások megfékezésére „a közvagyon védelmében”, s miközben a hatóságok továbbra is blokkolják az internetszolgáltatást, a világ és a piacok arra is figyelnek, hogyan cselekszik Washington, hiszen Donald Trump amerikai elnök korábban a rezsim ellent tüntetők védelmére hivatkozva jelezte: nem zárja ki a katonai beavatkozást. Az esetleges iráni összeomlásnak súlyos olajpiaci következményei lehetnek – mutatja be az Origo összeállítása.

Irán fővárosa, Teherán – az olajpiacon most feszülten figyelik, milyen irányt vesznek az események az országban / Fotó: Shutterstock

Iráni olaj: nem ugyanaz a kérdés, mint Venezuelában

Irán stabilitása az olajpiac szempontjából is fontos kérdés. Az Origo az iráni gazdasági válság politikai színezetűvé válásáról szóló összefoglalójában arról ír, hogy bár Venezuela olajkincse a világon a legnagyobb, kitermelése a globális termelés alig 1 százalékát adja. Irán a harmadik a listán, és a termelési rátája jóval magasabb a venezuelainál.

Irán jelenleg napi több mint 3 millió hordó kőolajat termel – háromszor annyit, mint Venezuela –, és ebből több mint 2 millió hordót exportál.

A kormány 2031-re kitűzött napi 5,7 millió hordós termelési célja valószínűleg elérhetetlen, egy új politikai erő hatalomra kerülése javíthatná a kilátásokat, ha sikerülne meggyőznie Washingtont a szankciók jelentős enyhítéséről és a külföldi befektetések ösztönzéséről.

Ugyanis az évek óta tartó szankciók erősen korlátozták Irán hozzáférését

a külföldi devizákhoz és

a globális pénzügyi rendszerhez.

Az olajexport továbbra is szűk keretek közé szorul, megfosztva a jegybankot azoktól a dollárbevételektől, amelyekkel stabilizálni lehetne a rialt.

Ugyanakkor, ha az Iszlám Köztársaság elveszítené legfőbb vezetőjét egyértelmű utód nélkül, kérdéses, mely belső szereplő lenne képes fenntartani a rendet.