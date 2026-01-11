A mesterséges intelligencia is pályára lép Trump focivébéjén, reklám feliratú mezben – és biztos, hogy nyerni fog

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság nemcsak sporttörténeti léptéke miatt lesz rendkívüli, hanem azért is, mert a reklám- és médiapiacban egy új technológiai korszak első igazán nagy próbája lesz. Úgy tűnik, a foci mellett a hirdetések is főszerepet játszanak majd a tornán.

Dpnald Trump amerikai elnök és Gianni Infantino is kedveli a focit, a trófeát közösen mutatták be / Fotó: Brazil Photo Press via AFP

A tornát az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezi, 48 válogatott részvételével, 104 mérkőzéssel, több mint egy hónapon át. Ez minden eddiginél több nézői adatot, fogyasztói interakciót és üzleti lehetőséget jelent – és éppen erre a környezetre készülnek az AI-vezérelt reklámtechnológiai megoldások.

A SportBusiness elemzése szerint a 2026-os világbajnokságon a mesterséges intelligencia már nem kísérleti eszköz lesz, hanem a hirdetési stratégiák központi eleme, amely alapjaiban alakítja át, hogyan jutnak el a márkák a nézőkhöz.

Új vb, új lépték: miért ideális terep az AI számára?

A világbajnokság mérete önmagában indokolja az automatizált, adatvezérelt megoldásokat. A 48 csapatos lebonyolítás és a három országra kiterjedő rendezés olyan komplex médiakörnyezetet teremt, amelyet hagyományos módszerekkel már nehéz hatékonyan kezelni. A legfontosabb változások:

48 válogatott, szemben a korábbi 32-vel

104 mérkőzés, amely közel másfélszerese a korábbi vb-k programjának

több időzóna eltérő fogyasztási szokásokkal

streaming és connected TV dominancia, nem csak klasszikus televíziós közvetítés

Ez a struktúra óriási mennyiségű valós idejű adatot generál: nézettség, interakciók, eszközhasználat, földrajzi bontás, reakciók egy-egy gólra vagy kiemelt pillanatra.

Az AI-alapú adtech rendszerek éppen ezekből az adatokból képesek azonnal döntéseket hozni.

Fotó: AFP

Hogyan működik az AI-vezérelt reklámozás a gyakorlatban?

Az AI-vezérelt adtech nem egyszerűen automatizálja a hirdetéskiszolgálást, hanem valós időben optimalizálja. A rendszer folyamatosan elemzi, hogy mikor, hol és kinek milyen tartalom működik a legjobban. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy:

egy gól vagy vitatott játékhelyzet után azonnal változhat a megjelenő reklámüzenet,

külön kreatív jelenhet meg mobilon, televízión vagy közösségi platformon,

a kampány költése és fókusza meccsről meccsre, sőt percről percre módosulhat.

A SportBusiness szerint ez nemcsak hatékonyabbá teszi a reklámköltést, hanem csökkenti a pazarlást is: kevesebb irreleváns hirdetés jut el a nézőkhöz, miközben nő az elérés minősége.