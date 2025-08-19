Olyat tett Szerbiában az OTP leánya, amit nem sokan

A szerb bankok jelentős jövedelemmel zárták az első fél évet, de vannak olyan pénzintézetek is, melyek veszteségeket könyvelhettek el. A bankok többnyire sikeresek, és ennek okát elemzők a magas kamatokban látják elsősorban.

Az olasz Intesa leánya érte el a legmagasabb profitot a szerb bankok között / Fotó: AFP

Az első fél évben 90,7 milliárd dínáros, azaz 775 millió euró nyereséget mutatozz ki a szerb bankrendszer, ami éves szinten 2 százalék növekedést jelent.

Az előző év első hat hónapjában jegyzett, nettó profitjukhoz viszonyítva 2 százalékos növekedést tudtak produkálni, ami lényegében azt jelzi, átlagos jövedelmezőségük a tavalyi szinten alakul. 2024 első hat hónapjában ugyanis 89,2 milliárd dínáros (760 millió euró) nettó nyereséget mutattak ki. A Szerb Nemzeti Bank (NBS) kimutatásai és előrevetítése szerint, amennyiben a második fél évben megismétlik az első hat hónapban elért eredményt, idén is elérhetik a tavaly jegyzett, 1,5 milliárd eurós rekordszintű nettó nyereséget.

Ha bankonként szemléljük az adatokat,

a legnagyobb sikert az olasz hátterű Intesa Bank érte el Szerbiában, 134,4 millió eurós nettó nyereséget valósított meg.

A második a sorban az osztrák Raiffeisen Bank, amely 121,5 millió eurós nettó haszonnal zárta az idei félévet.

A szintén olasz hátterű Unicredit Bank 101,8 millió eurós,

a magyar OTP közel ugyanennyi, 101,4 millió eurós nettó nyereséget jegyzett.

A legsikeresebbek között van a szlovén NLB Komercijalna Banka 87,3 millió eurós, valamint

a szerb tulajdonban álló AIK Bank is 84,5 millió eurós nettó haszonnal.

Veszteségesen két bank működött Szerbiában.

A Yettel 2,6 millió eurós negatív egyenleggel zárta az első hat hónapot,

Az Egyesült Arab Emírségek érdekeltségébe tartozó Royal Group Mirabank által Szerbiában működő pénzintézet, a Mirabank pedig 277 ezer euróval ment mínuszba.

A szerb bankok általában szépen fialnak

A Közép- és Kelet-Európában, köztük Szerbiában működő nyugat-európai bankok jellemzően magasabb tőkehozamot érnek el a nyugat-európai piachoz képest, így jócskán hozzájárulnak anyabankjaik jövedelmezőségéhez. A bankok továbbra is a kamatmarzsokból profitálnak a legtöbbet. A kamatlábak Szerbiában ugyan enyhén csökkennek, a csökkenés szintje viszont mérsékelt volt, így hozzájárul továbbra is a magas profit fenntartásához.