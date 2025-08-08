Oroszország fegyvert gyárt, nem vodkát

Oroszországban jelentősen csökkent számos alkoholtartalmú ital gyártása, mely elsősorban az olyan erősebb alkoholos italokat érinti, mint a vodka vagy konyak. Az alkohol és dohánytermékeket ellenőrző intézet kimutatása alapján 2025 január és június között nagyot zuhant a vodka és konyakgyártás gyártási tempója — közölte a TASZSZ hírügynökség alapján a Lenta.

Vodka végveszélyben: csökkentik az alkoholok italgyártást Oroszországban / Fotó: Shutterstock

A kimutatás szerint 2025 januárja és júliusa között Oroszországban 378,8 millió liter vodkát gyártottak. Ez 9,1 százalékkal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. Emellett negyvenmillió liter konyakot gyártottak, ami 19,3 százalékkal kevesebb, mint 2024 első hét hónapjában.

Vodka mindenek felett — vagy mégsem?

13 százalékkal csökkent az alkoholos termékek gyártása (nem beleszámítva a sört, söritalokat, az almabort és a mézbort). Ez összesen 887 millió litert tett ki. A 9 százalékos alkoholtartalmú italok gyártása is 7,6 százalékkal csökkent. Különösen erőteljesen visszaesett az alacsony alkoholtartalmú termékek gyártása. Ezt a csökkenést 89,5 százalékra becsülték.

Cider és konyak

Korábban arról számoltak be, hogy 2025 júniusáig Oroszországban 11 százalékkal csökkent a cider gyártása. Ezenkívül 2025 január-áprilisában a konyak-desztillátum gyártása is felére esett vissza.

