Hiába jelentették be, mégse épül meg az akkugyár a Duna partján: tombol a kormány, mindent visszafizettetnek a beruházóval

Késik a Tesla Energy Storage romániai akkumulátorgyárának építése, és valószínűsíthető, hogy ez örökre így marad, azaz nem valósul meg a beruházás. A kivitelezés tavaly év végén még csak 10 százaléknál járt. A román pénzügyminisztérium most határidőt szabott: ha 2025 végéig nem készül el a projekt, visszavonják a 200 millió lejes állami támogatást az akkumulátorgyár megépítésétől.
2025.09.09, 11:21
Frissítve: 2025.09.09, 11:27

A Tesla Energy Storage 2023-ban jelentette be, hogy akkumulátorgyárat épít Braila városában, és már abban az évben elkezdi a munkálatokat. Dusan Lichardus vezérigazgató bejelentése alapján a gyárat 2024 végéig be kellett volna fejezni, s idén el kellett volna indulnia termelésnek, azonban a valóság ettől nagyon távol áll – mutatott rá a Maszol

Késik a TESLA Energy Storage romániai akkumulátorgyárának építése
Késik a Tesla Energy Storage romániai akkumulátorgyárának építése / Fotó: Tesla Group a.s. / Facebook

A Tesla Energy Storage romániai gyára szélerőművek és napelemparkok számára gyártana akkumulátorokat. Ezekre nagy szükség lenne, mert Romániában gyakori, hogy a termelési csúcsidőszak nem esik egybe a fogyasztásival, ami miatt a szomszédunk olcsón exportál villanyáramot és drágán vásárol. 

Nem meglepő, hogy a beruházást a román állam is támogatja. A román pénzügyminisztérium 200 millió lejes állami támogatást ígért a 450 millió lejre becsült beruházáshoz, aminek eredményeként 200 munkahely jönne létre. A kivitelezés ugyanakkor tavaly év végén 10 százalékon állt, a vállalat mindössze 9,31 millió eurót költött rá, amiből 2,03 millió volt a pénzügyminisztérium felé elszámolható költség.

A tárca nemrég szigorú hangnemet ütött meg a projekt kapcsán. Mint a román sajtónak írták, „amennyiben a Tesla Energy Storage SRL nem fejezi be határidőre, vagyis 2025. december 31-ig a beruházást, amely számára finanszírozást igényelt, a finanszírozási szerződést visszavonjuk. (…) A visszafizetendő állami támogatás magába foglalja a kifizetés és a visszafizetés közti időszaknak megfelelő kamatot is”.

Fontos leszögezni, hogy a vállalat egy cseh energetikai cég, aminek nincs köze Elon Muskhoz.

Míg Románia elesik egy fontos beruházástól, addig Magyarországra egyre több pénz érkezik akkumulátorgyárra

Eközben a CATL 7,3 milliárd eurót fektetett be a debreceni üzembe, azzal a céllal, hogy bővítse az akkumulátorgyártást Európában, például a BMW, a Stellantis vagy éppen a Volkswagen számára. A CATL európai vezérigazgatója, Matt Shen elmondta: a jelenlegi cél az, hogy Debrecenben a termelés az év végén vagy a következő év elején, tehát a következő négy-öt hónapban megkezdődjön. A cég kezdetben azt tervezte, hogy 2025 végén megkezdi a termelést.

 

