Az Aldiban a britek sem tudnak majd vásárolni karácsony másnapján

A brit Aldi mostanra az Egyesült Királyság negyedik legnagyobb szupermarketévé nőtte ki magát, így a kiskereskedelemben betöltött jelentősége miatt az sem mindegy, hogyan alakul az üzletlánc nyitvatartása az angolszász hagyományú országokban karácsony második napján, december 26-án, azaz a Boxing Dayen – írja az Origo. A cég megerősítette a híreszteléseket: idén is zárva maradnak az üzleteik ezen a napon.

Zárva maradnak a brit Aldi üzletei az idei Boxing Dayen is / Fotó: Shutterstock

Zárva maradnak a brit Aldik karácsony mindkét napján

A Boxing Day hagyományként napjainkban is élő, ugyanakkor fontos kiskereskedelmi nappá, az ünnep utáni készletkiszóró leárazások kezdeti napjává vált, mely még néhány éve is több milliárd font forgalmat hozott a brit kiskereskedelemben.

A Boxing Day kialakulásának több magyarázata van. A legismertebbek közé tartoznak azok, amelyek szerint ezen a napon az urak és a módosabb polgárok megjutalmazták szolgáikat, illetve ezen a napon nyitották fel a templomok karácsonyi perselyeit, és osztották szét az összegyűlt pénzt a rászorulók között. Ismert olyan magyarázat is, amely szerint a régi időkben az előző nap főúri lakomáinak maradékát dobozokba összegyűjtve szétosztották a szegények között.

Egyes várakozások szerint – bár jelentősége némileg csökkent az elmúlt években – a Boxing Day a vásárlói érdeklődés és a költések szempontjából lassan összemérhetővé válik a Black Fridayjel a brit kiskereskedelemben, tekintettel arra, hogy egyes kereskedők még a Black Friday napján adottakhoz képest is nagyobb kedvezménnyel kínálják a beragadt portékákat.

További részletek a brit Aldi döntésével kapcsolatban az Origo cikkében olvashatók.