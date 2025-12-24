Most van baj: elkezdődött az amerikai csapatok összevonása, megindultak a katonai egységek a világ legnagyobb olajhatalma felé – "Már döntöttek"

Amerika új katonai csapatokat és további különleges műveleti egységeket vezényel a Karib-térségbe – jelentette a The Wall Street Journal (WSJ). A patinás lap szerint a Trump-adminisztráció legújabb haderő-telepítése, az amerikai csapatok mozgatása a venezuelai Maduro-rezsimre gyakorolt nyomás fokozását szolgálja.

Amerikai csapatok: megkezdődött az összevonásuk a világ legnagyobb olajhatalma ellen / Fotó: NurPhoto via AFP, illusztráció

A WSJ felidézi, amiről a Világgazdaság is több cikkben beszámolt már: Trump az elmúlt napokban egyre keményebb eszközökkel lépett fel a venezuelai elnök, Nicolás Maduro ellen. Elrendelte például az országba irányuló és onnan induló olajszállító tartályhajók blokádját.

Trump kijelentette, hogy a Venezuela körüli légteret lezártnak kell tekinteni, és nyitva hagyta a világ legnagyobb olajkészletével rendelkező ország elleni légicsapások lehetőségét is.

„Hatalmas haderőt állítottunk össze, a legnagyobbat, messze a legnagyobbat Dél-Amerikában” – mondta az amerikai vezető hétfőn. A venezuelai szárazföldi csapások lehetőségére utalva hozzátette, „hamarosan ugyanezt a programot indítjuk el a szárazföldön is”.

A Fehér Ház és a Védelmi Minisztérium nem válaszolt a WSJ megkeresésére, az Egyesült Államok latin-amerikai katonai jelenlétéért felelős Déli Parancsnokság (U.S. Southern Command) szóvivője pedig elhárította a konkrét csapatmozgásokra vonatkozó érdeklődést. Így hivatalos információ nem érhető el jelenleg a fejleményekről. Azonban egy tisztségviselő szerint

legalább tíz darab CV-22 Osprey billenőrotoros repülőgép – amelyeket a különleges műveleti erők használnak – érkezett a térségbe hétfő este az új-mexikói Cannon légibázisról. A járatkövető adatok alapján a Fort Stewart és a Fort Campbell támaszpontokról felszálló C-17-es teherszállító gépek szintén hétfőn érkeztek meg Puerto Ricóba. Egy másik amerikai tisztviselő megerősítette, hogy a gépek katonai személyzetet és felszerelést szállítottak, az viszont nem egyértelmű, hogy pontosan milyen típusú csapatokat és felszerelést. Mindenesetre Cannon a 27. Különleges Műveleti Ezred otthona, míg a Fort Campbell bázison állomásozik a 160. Különleges Műveleti Légiezred – egy elit amerikai egység – és a 101. Légideszant Hadosztály. A 75. Ranger Ezred első zászlóalja a Fort Stewarthoz tartozó Hunter katonai repülőtéren található.

A 27. Különleges Műveleti Ezredet és a 160. Különleges Műveleti Légiezredet nagy kockázatú behatolási és kimentési küldetések támogatására, valamint közeli légi és harci támogatásra képezték ki. Az Army Rangers (lövész) alakulatok feladata a repülőterek elfoglalása és a speciális egységek – mint például a SEAL Team Six vagy a Delta Force – biztosítása a precíziós kiiktatási vagy elfogási műveletek során.

Csapatokat vonnak össze a beavatkozáshoz

– mondta David Deptula nyugalmazott légierő-altábornagy, a Mitchell Repüléstechnikai Tanulmányok Intézetének dékánja. Az ilyen eszközök mozgatása azt jelzi, hogy a kormányzat már döntött a lépésekről. „A kérdés csak az, hogy mi a cél” – tette hozzá.