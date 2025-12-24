Deviza
EUR/HUF390,78 +0,04% USD/HUF331,56 +0,13% GBP/HUF447,83 +0,09% CHF/HUF420,88 +0,08% PLN/HUF92,54 +0,04% RON/HUF76,76 +0,03% CZK/HUF16,09 +0,12% EUR/HUF390,78 +0,04% USD/HUF331,56 +0,13% GBP/HUF447,83 +0,09% CHF/HUF420,88 +0,08% PLN/HUF92,54 +0,04% RON/HUF76,76 +0,03% CZK/HUF16,09 +0,12%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX111 046,97 +0,14% MTELEKOM1 800 0% MOL2 900 +0,42% OTP35 440 -0,03% RICHTER9 720 +0,52% OPUS544 -0,37% ANY7 100 +0,85% AUTOWALLIS148 0% WABERERS5 200 -1,89% BUMIX10 062,02 +0,3% CETOP3 922,57 0% CETOP NTR2 457,41 0% BUX111 046,97 +0,14% MTELEKOM1 800 0% MOL2 900 +0,42% OTP35 440 -0,03% RICHTER9 720 +0,52% OPUS544 -0,37% ANY7 100 +0,85% AUTOWALLIS148 0% WABERERS5 200 -1,89% BUMIX10 062,02 +0,3% CETOP3 922,57 0% CETOP NTR2 457,41 0%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Venezuela
hadsereg
olaj
konfliktus
Amerika
csapatösszevonás

Most van baj: elkezdődött az amerikai csapatok összevonása, megindultak a katonai egységek a világ legnagyobb olajhatalma felé – "Már döntöttek"

Különös mozgások történtek a haderőnél az elmúlt napokban. Az amerikai csapatok friss vezénylése egyértelműen abba az irányba mutat, hogy Trump egyre szorosabbra húzza a hurkot Venezuela körül, amely a világ legnagyobb olajkészletén ül. A kérdés csak az, hogy ennek mi a célja.
Hecker Flórián
2025.12.24, 07:27
Frissítve: 2025.12.24, 08:13

Amerika új katonai csapatokat és további különleges műveleti egységeket vezényel a Karib-térségbe – jelentette a The Wall Street Journal (WSJ). A patinás lap szerint a Trump-adminisztráció legújabb haderő-telepítése, az amerikai csapatok mozgatása a venezuelai Maduro-rezsimre gyakorolt nyomás fokozását szolgálja.

amerikai csapatok, repülőgép, légierő, Royal International Air TattooR AF Fairford
Amerikai csapatok: megkezdődött az összevonásuk a világ legnagyobb olajhatalma ellen / Fotó: NurPhoto via AFP, illusztráció

A WSJ felidézi, amiről a Világgazdaság is több cikkben beszámolt már: Trump az elmúlt napokban egyre keményebb eszközökkel lépett fel a venezuelai elnök, Nicolás Maduro ellen. Elrendelte például az országba irányuló és onnan induló olajszállító tartályhajók blokádját.

Trump kijelentette, hogy a Venezuela körüli légteret lezártnak kell tekinteni, és nyitva hagyta a világ legnagyobb olajkészletével rendelkező ország elleni légicsapások lehetőségét is.

„Hatalmas haderőt állítottunk össze, a legnagyobbat, messze a legnagyobbat Dél-Amerikában” – mondta az amerikai vezető hétfőn. A venezuelai szárazföldi csapások lehetőségére utalva hozzátette, „hamarosan ugyanezt a programot indítjuk el a szárazföldön is”.

Amerikai csapatok: megkezdődött az összevonásuk Venezuela ellen

A Fehér Ház és a Védelmi Minisztérium nem válaszolt a WSJ megkeresésére, az Egyesült Államok latin-amerikai katonai jelenlétéért felelős Déli Parancsnokság (U.S. Southern Command) szóvivője pedig elhárította a konkrét csapatmozgásokra vonatkozó érdeklődést. Így hivatalos információ nem érhető el jelenleg a fejleményekről. Azonban egy tisztségviselő szerint

  1. legalább tíz darab CV-22 Osprey billenőrotoros repülőgép – amelyeket a különleges műveleti erők használnak – érkezett a térségbe hétfő este az új-mexikói Cannon légibázisról.
  2. A járatkövető adatok alapján a Fort Stewart és a Fort Campbell támaszpontokról felszálló C-17-es teherszállító gépek szintén hétfőn érkeztek meg Puerto Ricóba.
  3. Egy másik amerikai tisztviselő megerősítette, hogy a gépek katonai személyzetet és felszerelést szállítottak, az viszont nem egyértelmű, hogy pontosan milyen típusú csapatokat és felszerelést. Mindenesetre Cannon a 27. Különleges Műveleti Ezred otthona, míg a Fort Campbell bázison állomásozik a 160. Különleges Műveleti Légiezred – egy elit amerikai egység – és a 101. Légideszant Hadosztály. A 75. Ranger Ezred első zászlóalja a Fort Stewarthoz tartozó Hunter katonai repülőtéren található.

A 27. Különleges Műveleti Ezredet és a 160. Különleges Műveleti Légiezredet nagy kockázatú behatolási és kimentési küldetések támogatására, valamint közeli légi és harci támogatásra képezték ki. Az Army Rangers (lövész) alakulatok feladata a repülőterek elfoglalása és a speciális egységek – mint például a SEAL Team Six vagy a Delta Force – biztosítása a precíziós kiiktatási vagy elfogási műveletek során.

Csapatokat vonnak össze a beavatkozáshoz

– mondta David Deptula nyugalmazott légierő-altábornagy, a Mitchell Repüléstechnikai Tanulmányok Intézetének dékánja. Az ilyen eszközök mozgatása azt jelzi, hogy a kormányzat már döntött a lépésekről. „A kérdés csak az, hogy mi a cél” – tette hozzá.

Venezuela és Amerika konfliktusa: egy irányba mutatnak a dolgok

Egy biztos, a Trump-adminisztráció egyre szorosabbra vonja a hurkot Maduro körül. A múlt héten az amerikai parti őrség megkezdte az olajszállító tartályhajók lefoglalását Venezuela közelében, amivel a Maduro-rezsim egyik kulcsfontosságú bevételi forrását próbálják elvágni.

Ezzel egy időben az Egyesült Államok jelentős plusztűzerőt csoportosított át a térségbe:

  • egy F-35A vadászgépszázadot,
  • EA-18G Growler típusú, elektronikai hadviselésre tervezett repülőgépeket
  • és HH-60W mentőhelikoptereket.

Ezek egy már ott állomásozó hajóhadhoz csatlakoztak, amely öt rombolóból, egy repülőgéphordozó-kötelékből és a tengerészgyalogság kétéltű egységéből áll.

A venezuelai kormány „nyílt rablásnak” minősítette a hajók lefoglalását, és azzal vádolta Trumpot, hogy a Maduro-rendszer megdöntésére törekszik, valamint ki akarja fosztani az ország természeti kincseit.

Az oroszok megfenyegették Trumpot, máris megkapták a választ: Amerika gúnyt űz a világ legnagyobb olajhatalmából – sose adja vissza a tankhajóit
Egyre zavarosabb a helyzet. Amerika eltökéltnek tűnik, hogy egyszer és mindenkorra leszámol a venezuelai vezetéssel. Csakhogy közben az oroszok is beszálltak a konfliktusba, és világossá tették Trumpnak, hogy mindenre készek Maduro érdekében. Az amerikai elnök most pedig bejelentette, hogy megépíti a világ valaha volt legerősebb tengeri hadiflottáját.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu