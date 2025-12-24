Deviza
EUR/HUF390,78 +0,04% USD/HUF331,56 +0,13% GBP/HUF447,83 +0,09% CHF/HUF420,88 +0,08% PLN/HUF92,54 +0,04% RON/HUF76,76 +0,03% CZK/HUF16,09 +0,12% EUR/HUF390,78 +0,04% USD/HUF331,56 +0,13% GBP/HUF447,83 +0,09% CHF/HUF420,88 +0,08% PLN/HUF92,54 +0,04% RON/HUF76,76 +0,03% CZK/HUF16,09 +0,12%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX111 046,97 +0,14% MTELEKOM1 800 0% MOL2 900 +0,42% OTP35 440 -0,03% RICHTER9 720 +0,52% OPUS544 -0,37% ANY7 100 +0,85% AUTOWALLIS148 0% WABERERS5 200 -1,89% BUMIX10 062,02 +0,3% CETOP3 922,57 0% CETOP NTR2 457,41 0% BUX111 046,97 +0,14% MTELEKOM1 800 0% MOL2 900 +0,42% OTP35 440 -0,03% RICHTER9 720 +0,52% OPUS544 -0,37% ANY7 100 +0,85% AUTOWALLIS148 0% WABERERS5 200 -1,89% BUMIX10 062,02 +0,3% CETOP3 922,57 0% CETOP NTR2 457,41 0%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsde
IPO
Klarna
részvénykibocsátás
2025

IPO: bátrabban merészkedtek tőzsdére a cégek idén, az igazi fellendülés 2026-ban jöhet

Élénkült 2025-ben a tengerentúli IPO-piac, a tavalyinál harmadával több cég másfélszer nagyobb forráshoz jutott részvényeinek értékesítéséből. Az igazi fellendülés 2026-ban jöhet az amerikai IPO-knál.
K. T.
2025.12.24, 07:33
Frissítve: 2025.12.24, 08:33

Folytatódott az amerikai IPO-piac élénkülése 2025-ben, a vállalatok idén 2021 óta a legnagyobb számban merészkedtek ki a tőzsdére, és ezzel párhuzamosan négyéves csúcsra emelkedett a friss részvénykibocsátások során gyűjtött tőke mértéke is a tengerentúlon.

ipo, tőzsde
Élénkült az IPO-piac az amerikai tőzsdén / Fotó: NurPhoto via AFP

Idén 202 elsődleges nyilvános részvénykibocsátásra (IPO) került sor az Egyesült Államokban, a papírjaikat piacra vivő társaságok pedig összesen 44 milliárd dollárt gyűjtöttek a befektetőktől. Az IPO-k száma harmadával, a dealek értéke pedig másfélszeresére nőtt 2024-hez képest a Renaissance Capital adatai alapján.

Mindkét mutató alapján négyéves csúcsra ért a tengerentúli IPO-piac, ami ugyan még messze jár a 2021-es történelmi rekordtól, amikor közel négyszáz cég hajtott vége nyilvános kibocsátást az amerikai tőzsdén, több mint 142 milliárd dollár tőkét begyűjtve, de az élénkülés egyértelmű jelei így is láthatók.

A 2025-ös IPO-aktivitás illeszkedik a historikus trendbe, az ügyletek számát ugyanakkor a külföldi mikrokapitalizációjú cégek növelték jelentősen, miközben a bevételeket néhány magas értékű tőzsdei bevezetés dobta meg.

Idén már sokkal több méretes IPO volt az amerikai tőzsdén

A nagyobb méretű kibocsátások száma érezhetően nőtt az elmúlt néhány évhez képest, idén ugyanis 71 cég hajtott végre 100 millió dollárnál nagyobb volumenű részvénykibocsátást.

Ez azonban továbbra is elmarad a sokéves átlagtól, ami annak tudható be a Renaissance szerint, hogy több nagy kockázatitőke-befektetőt maga mögött tudó társaság is elhalasztotta a parkettre lépést idén.

Az év legnagyobb kibocsátását az orvosi eszközöket gyártó Medline vezényelte le, amely 6,3 milliárd dollár tőkét gyűjtött, 2021 óta a legméretesebb IPO-t végrehajtva, megelőzve több technológiai, fintech és repülőgépipari unikornist.

A befektetői kereslet nyáron érte el a tetőfokát, ami a Figma egymilliárd dollár értékű IPO-ját követő részvényraliban csúcsosodott ki. A BNPL (vásárolj most, fizess később) területén úttörő fintech, a Klarna és a jegycserélő StubHub őszi parkettre lépése már visszafogottabb fogadtatásra talált.

A nagyobb méretű cégeket továbbra is jobban kedvelik a befektetők, ezt jelzi, hogy a százmillió dollár feletti kibocsátások átlagosan 18 százalékos hozamot értek el a kibocsátás után, míg az év összes IPO-ja két százalékos hozamot regisztrált.

A Renaissance IPO Index nagyobb kilengéseket követve 5 százalékkal került feljebb idén, jócskán alulteljesítve ezzel a 16 százalékot erősödő S&P 500-at. A volatilis év után és a stabilabb alapok mellett a Renaissance Capital szerint 2026-ban eljöhet a régóta várt fellendülés az IPO-piacon.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu