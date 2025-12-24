A szankciók kijátszása semmi, az igazi nagyüzem csak most jön: komolyan megizzadnak majd a legális földgázkereskedők

Jelen állapot szerint 2027-től nem juthat orosz földgáz Magyarországra. A fosszilis energiahordozóktól való távolodást megcélzó RepowerEU erre vonatkozó jogszabálytervezetét az Európai Parlament december 27-én megszavazta, de még hátra van a tagországok miniszterei által alkotott tanács jóváhagyása. Magyarország és a Magyarországon keresztül orosz gázt importáló Szlovákia már jelezte, hogy beperlik az Európai Bizottságot a tilalom véglegesítése esetén. Az új helyzet az orosz árnyékflották malmára hajtja a vizet.

A Török Áramlat marad, az árnyékflották erősödnek /Fotó: Anadolu via AFP

Érvényes szerződések kerülnek veszélybe

A tervezett tilalom életbelépése nyomán csökken az ukrajnai háborút elindító Oroszország bevétele, ám közben megnőhetnek Magyarország importköltségei. Bár az orosz gázról csak 2027-től kellene leválni, a másfél millió fogyasztót ellátó szlovákiai SPP társaság már Szlovákia 2026-os orosz importját is kérdőjelesnek tartja. Mint szóvivője, Ondrej Sebesta az orosz RIA Novosztyinak elmondta, az SPP-nek szerződése van a Gazprom Exporttal, és szeretne élni is az abban foglalt lehetőséggel. Szlovákia gázigényének mintegy 30 százalékát fedezi az orosz energiahordozó, amely 2025-ig Ukrajnán át érkezett, azóta pedig Magyarországon keresztül. Szlovákia mellett Magyarország is az élő magyar–orosz hosszú távú gázimportszerződésnek megfelelően szerezné be a gázt.

Módosulhat a Török Áramlat szerepe

Az uniós döntés azonban nem tilthatja meg a Török Áramlat használatát, hiszen a vezeték (illetve a folytatása) csak Bulgáriától halad uniós területen – hívta fel a Világgazdaság figyelmét egy az ügyre jól rálátó kereskedő. Az orosz gázról való leválás kapcsán lapunknak egy mesekönyv címét idézve azt mondta, hogy be fog indulni „Mosó Masa Mosodája”, vagyis az orosz vezetékes gázból a piacon hirtelen török, azeri és másmilyen lesz. E gázmosást pedig nagyon nehéz ellenőrizni. Mint emlékeztetett, ugyanez történt a lengyel határon is, ahol az orosz olajról hirtelen kiderült, hogy azeri. (Ez utóbbiról a Világgazdaság nem talált adatot, de arról igen, hogy az azeri Socar társaság Európai Unió országaiba szállító Star finomítója az utóbbi időben sokkal több orosz olajat vásárolt, mint korábban.)

Magyar szempontból mindenesetre fontos, hogy ha szembesülni kell az uniós tilalom életbelépésével, a Török Áramlaton akkor is importálható földgáz, csak éppen nem orosz eredetű.

Forrásunk szerint még nehezebb az olajtankerek átcímkézésének ellenőrzése, de nem lehetetlen. E tartályhajók menet közben kikapcsolhatják a tartózkodási helyük beazonosítását lehetővé tevő eszközt, ezalatt áttölthető az olaj egy orosz tankerből egy nem oroszba.