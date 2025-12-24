A szankciók kijátszása semmi, az igazi nagyüzem csak most jön: komolyan megizzadnak majd a legális földgázkereskedők
Jelen állapot szerint 2027-től nem juthat orosz földgáz Magyarországra. A fosszilis energiahordozóktól való távolodást megcélzó RepowerEU erre vonatkozó jogszabálytervezetét az Európai Parlament december 27-én megszavazta, de még hátra van a tagországok miniszterei által alkotott tanács jóváhagyása. Magyarország és a Magyarországon keresztül orosz gázt importáló Szlovákia már jelezte, hogy beperlik az Európai Bizottságot a tilalom véglegesítése esetén. Az új helyzet az orosz árnyékflották malmára hajtja a vizet.
Érvényes szerződések kerülnek veszélybe
A tervezett tilalom életbelépése nyomán csökken az ukrajnai háborút elindító Oroszország bevétele, ám közben megnőhetnek Magyarország importköltségei. Bár az orosz gázról csak 2027-től kellene leválni, a másfél millió fogyasztót ellátó szlovákiai SPP társaság már Szlovákia 2026-os orosz importját is kérdőjelesnek tartja. Mint szóvivője, Ondrej Sebesta az orosz RIA Novosztyinak elmondta, az SPP-nek szerződése van a Gazprom Exporttal, és szeretne élni is az abban foglalt lehetőséggel. Szlovákia gázigényének mintegy 30 százalékát fedezi az orosz energiahordozó, amely 2025-ig Ukrajnán át érkezett, azóta pedig Magyarországon keresztül. Szlovákia mellett Magyarország is az élő magyar–orosz hosszú távú gázimportszerződésnek megfelelően szerezné be a gázt.
Módosulhat a Török Áramlat szerepe
Az uniós döntés azonban nem tilthatja meg a Török Áramlat használatát, hiszen a vezeték (illetve a folytatása) csak Bulgáriától halad uniós területen – hívta fel a Világgazdaság figyelmét egy az ügyre jól rálátó kereskedő. Az orosz gázról való leválás kapcsán lapunknak egy mesekönyv címét idézve azt mondta, hogy be fog indulni „Mosó Masa Mosodája”, vagyis az orosz vezetékes gázból a piacon hirtelen török, azeri és másmilyen lesz. E gázmosást pedig nagyon nehéz ellenőrizni. Mint emlékeztetett, ugyanez történt a lengyel határon is, ahol az orosz olajról hirtelen kiderült, hogy azeri. (Ez utóbbiról a Világgazdaság nem talált adatot, de arról igen, hogy az azeri Socar társaság Európai Unió országaiba szállító Star finomítója az utóbbi időben sokkal több orosz olajat vásárolt, mint korábban.)
Magyar szempontból mindenesetre fontos, hogy ha szembesülni kell az uniós tilalom életbelépésével, a Török Áramlaton akkor is importálható földgáz, csak éppen nem orosz eredetű.
Forrásunk szerint még nehezebb az olajtankerek átcímkézésének ellenőrzése, de nem lehetetlen. E tartályhajók menet közben kikapcsolhatják a tartózkodási helyük beazonosítását lehetővé tevő eszközt, ezalatt áttölthető az olaj egy orosz tankerből egy nem oroszba.
Oda-vissza hatások mozgatják a gáz árát
Több tényező is befolyásolja, hogy az orosztól eltérő forrásból, jellemzően cseppfolyós formában (LNG) gáz beszerzése a mostani, nem nyilvános árhoz képest mekkora lesz. Döntően az hallható, hogy a nagyobb távolságból adódó (szintén nem nyilvános) szállítási költségek miatt a beszerzés drágulására kell számítani. Csakhogy Magyarország (az MVM, de más hazai kereskedők is) jelenleg is vásárolnak LNG-t, amit aligha tennének, ha az olyan nagyon ne érné meg.
- A Krk szigeti terminálon keresztül érkezik 2021 óta a teljes hazai felhasználás bő tizede.
- Tavaly az MVM azeri gáztermelő és -kereskedő érdekeltséget szerzett. Igaz, ezzel a gázzal a nemzetközi piacon kereskedik, de ez is erősíti a pozícióit.
- A társaságnak volt egy évi 500 millió köbméteres LNG-importmegállapodása a Shellel, amelyet 2026-tól egy 400 millió köbméteres, tízéves szerződés követ.
- Októberben született a francia Engie-vel is egy szintén 400 millió köbméteres és tízéves megállapodása, de az csak 2028-ban kezdődő szállítást rögzít.
Mellesleg, ami a nagy távolságokat illeti, a Török Áramlat gáza sem a szomszédból, hanem a távoli, észak-szibériai gázmezőkről származik. Hosszabb útvonalon érkezik a korábbi, ukrajnainál. Mindazonáltal más, de nem tudni, alacsonyabb vagy magasabb szállítási tarifát jelent majd, ha a Török Áramlatba nem az orosz hálózatból, hanem más forrásból juttatják a gázt. Ugyanakkor Magyarország belátható időn belül kimondottan közeli, romániai forrásból jelentős mennyiségű földgázhoz juthat. Igaz, ehhez még fejleszteni kell a romániai és a hazai infrastruktúrát.
Beleszólnak az árnyékflották az árversenybe
Nyitott kérdés, hogyan hat az uniós tilalom magának a földgáznak az árára. A kínálat összességében szűkülhet, ez változatlan kereslet mellett drágulással fenyeget. Ugyanakkor Oroszország eladási kényszere is erős marad, hiába vet be mindent, hogy növelje a szankciók által nem érintett országokba történő eladásait. Kényszerhelyzete lejjebb nyomhatja az orosz földgáz árát, az árnyékflottáét is. A jelenséget pedig nem hagyhatják figyelmen kívül az európai gázpiac bevételére készülő, és a szankcióknak köszönhetően kényelmes helyzetbe került egyesült államokbeli gázeladók sem. Engedniük kell az LNG-tarifáikból.
Ukrajna is gázhoz jut, csak drágábban
Kevesebb szó esik arról, hogy a 2027-től fenyegető – és részben Ukrajna védelmében születendő – szankció egyúttal elvágja az orosz gáztól az orosz forrásból közvetítőkön át beszerző Ukrajnát is. Keleti szomszédunk azonban lengyel és balti kikötőkön érkező LNG-t is használ. E téren a legfrissebb hír az, hogy megérkezett a litvániai Klaipeda kikötőjébe egy amerikai LNG-szállító hajó, amelyet az ukrán DTEK rendelt. A tankerben érkező 160 ezer köbméter gáznak csak egy része jut Ukrajnába.
Orosz lapértesülés szerint az importőrök érdeklődésének hiánya miatt egyelőre nem halad az az ukrán terv, amely szerint Ukrajnába a Vertikális Gázfolyosó projekt 2. és 3. útvonalán érkezne alternatív forrású földgáz. Bár a tervet jóváhagyták Ukrajna, Moldova, Románia, Bulgária és Görögország energiahatóságai, a december 22-i közös aukción nem volt kereslet, holott a vezetéki kapacitásokat a felkínált normál tarifánál negyedével olcsóbban kínálták. (Ezen belül az ukrajnai tarifa a szokásosnak mintegy fele volt.)
Ukrajnának – az ország energiaigénye mellett – most legalább a vezetékrendszere működéséhez van szüksége gázra. Az Európából beszerzett gáz egyértelműen drágább – olvasható 2, mint az Oroszországból virtuális fordított áramláson keresztül érkező gáz árai, szlovákiai névleges vásárlással.