Gyilkos bomba robbant Moszkva ugyanabban a részében, ahol megölték az orosz tábornokot

A Jaszenovaja utcából átmenni a Jeleckaja utcába nem akkora távolság, mint átsétálni a Lánchídon, de Dél-Moszkva mind a kettő, és a két véres helyszín közt csak néhány kilométer a távolság. Hétfőn reggel a Jaszenovaján, szerdára virradó éjszaka a Jeleckaján robbant gyilkos pokolgép. A Jaszenovaján egy tábornokkal végeztek.

Moszkva nehéz napokat él át, ez a hétfői robbanás helyszíne, ezt a közelben újabb követte, kevesebb mint két nappal később / Fotó: Anadolu via AFP

A korábbi hír: Fanyil Szarvarov altábornagy, az orosz fegyveres erők vezérkara operatív kiképzési igazgatóságának vezetőjét ölte meg célzottan egy autóba rejtett bomba.

A friss, a TASZSZ orosz hírügynökség jelentése szerint:

Két közlekedési rendőr egy gyanús személyt vett észre egy rendőrautó közelében a moszkvai Jeleckaja utcában. Amikor megközelítették, hogy őrizetbe vegyék, egy robbanószerkezet működésbe lépett. A keletkezett sérülések következtében két rendőr, valamint egy, a rendőrök mellett álló személy életét vesztette

– közölte a nyomozóbizottság.

A sajtószolgálat hozzátette, hogy az ügyben két bűncselekmény gyanúja miatt indult eljárás:

hivatalos személy elleni emberölési kísérlet (az Orosz Föderáció Büntető Törvénykönyvének 317. cikke),

valamint robbanószerkezetek illegális forgalmazása (a büntető törvénykönyv 222.1. cikkének 1. része).

A moszkvai Oroszországi Nyomozóbizottság nyomozói és igazságügyi szakértői továbbra is vizsgálják a bűncselekmény helyszínét – tájékoztatott a TASZSZ. Előkészítik a szükséges anyagokat a szakértői vizsgálatokhoz, köztük genetikai, orvosi és robbanástechnikai elemzésekhez. A szakértők megállapítják, milyen módon hozták működésbe a robbanószerkezetet. A tanúkat kihallgatják, a térfigyelő kamerák felvételeit elemzik.

Emellett az Oroszországi Nyomozóbizottság elnökének, Alekszandr Basztrikinnek az utasítására a központi apparátus tapasztalt igazságügyi szakértői is bekapcsolódnak a nyomozásba.