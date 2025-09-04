Az oroszok szupertitkos katonai bázist építettek a szigeten, amiről az USA sem mondott le

Oroszország a legnagyobb csendben katonai infrastruktúra-fejlesztést hajt végre a Vrangel-szigeten, amelyre akár az Egyesült Államok is igényt tarthatna, amint korábban tette is — állítja a The National Interest (TNI).

Az amerikai Vrangel-szigeten már a 2010-es évek óta áll egy orosz katonai bázis / Fotó: Wrangel Island Natural Reserve / Facebook

Oroszország több mint száz éve szállta meg az amerikai fennhatóság alatt álló Vrangel-szigetet, és most a lap feltételezései szerint meg is erődítette egy új katonai bázissal. A TNI újságírója szerint a sziget megfelelő adottságokkal rendelkezik ahhoz, hogy Oroszország megfigyelje innen a NATO repülőgépeit. Jelentős hidegháborús feszültséget okozhat, ha ez a feltételezés beigazolódik.

A lap azt állítja, hogy a szigeten található Usakovszkoje település az orosz haderő előőrse lehet.

Itt található a Sopka–2 előrejelző radarállomás, amely 40 méter per másodperces szélsebesség és mínusz 40 Celsius-fok hőmérséklet mellett is működőképes. A radar elsődleges fázisvezérelt antennával rendelkezik, amely 350 kilométeres távolságig képes háromdimenziós követésre, és kiegészül másodlagos radarokkal a repülőgépek azonosításához. Nem titkolt tény, hogy az objektum egyéb kiegészítő infrastruktúrával is rendelkezik.

Az Egyesült Államok a 19. század végén igényt tartott Vrangel-szigetre a Guano Islands Act alapján, jelenleg azonban nem hangoztatja igényét. A sziget jelenlegi jogi státusza: Oroszország fennhatósága alatt áll, miközben területi igényét az Egyesült Államok nem ismeri el. A katonai fejlesztések esetleg új helyzetet teremthetnek.

Közvetlen veszélyben Amerika

A TNI értesülései szerint a Georgij Usakov sarkkutatóról elnevezett Usakovszkoje katonai központ Oroszország agresszív sarkvidéki terjeszkedésének élvonalát képviseli. Az Arctic Shield kezdeményezés részeként a 2010-es években létrehozott orosz katonai létesítmény

repülőteret,

laktanyákat,

üzemanyag-tárolókat

és kommunikációs központokat foglal magában.

Az orosz erők a 2021-es gyakorlatok során tesztelték a rendszer képességeit, megerősítve szerepét a légtér ellenőrzésében. A támogató létesítmények között logisztikai központok is találhatók, amelyek akár 100 fő ellátását is biztosítják, növelve Oroszország befolyását a sarkvidéken.

Vörös vonalak és kérdőjelek

Az Arctida — sarkvidéki mozgásokat figyelő Telegram-csatorna — szerint Alekszandr Mordasov orosz acélmágnás 500 millió dollár értékű szuperjachtja engedélyt kapott arra, hogy önállóan hajózzon a távoli Csukcs-tengeren, egészen a Vrangel-szigetig — közölte a Moscow Times. Oroszország ezzel a lépéssel is bizonyítja, hogy a szigetet sajátjának tekinti.