Deviza
EUR/HUF395.41 +0.04% USD/HUF339.33 +0.58% GBP/HUF454.34 -0.59% CHF/HUF422.3 +0.17% PLN/HUF92.79 +0.07% RON/HUF77.83 -0.12% CZK/HUF16.14 -0.24% EUR/HUF395.41 +0.04% USD/HUF339.33 +0.58% GBP/HUF454.34 -0.59% CHF/HUF422.3 +0.17% PLN/HUF92.79 +0.07% RON/HUF77.83 -0.12% CZK/HUF16.14 -0.24%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,809.42 -0.87% MTELEKOM1,902 -1.86% MOL2,890 -1.5% OTP29,850 -0.23% RICHTER10,390 -0.76% OPUS566 -1.74% ANY7,680 -1.54% AUTOWALLIS158.5 -2.16% WABERERS5,180 -1.89% BUMIX9,123.42 -1.71% CETOP3,416.37 -0.12% CETOP NTR2,128.54 -0.11% BUX102,809.42 -0.87% MTELEKOM1,902 -1.86% MOL2,890 -1.5% OTP29,850 -0.23% RICHTER10,390 -0.76% OPUS566 -1.74% ANY7,680 -1.54% AUTOWALLIS158.5 -2.16% WABERERS5,180 -1.89% BUMIX9,123.42 -1.71% CETOP3,416.37 -0.12% CETOP NTR2,128.54 -0.11%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Arctic LNG 2
cseppfolyósított földgáz
Oroszország
Kína
szankciók

Moszkva nagy dobása félgőzön pörög: megbénult az északi-sarki LNG-projekt – a termelési célok nem változtak

Mindez szankciók és technikai hibák miatt történt, miközben Oroszország harminc szállítmányt ígér az év végéig. Az orosz Arctic LNG 2. projekt első egysége csak ötvenöt százalékos kapacitással üzemel, a második viszont teljesen leállt.
VG
2025.09.02., 16:03

Az orosz Arctic LNG 2. projekt látványosan döcög: az első termelési egység csak fél kapacitáson működik, a második pedig technikai hibák miatt teljesen leállt. Ennek ellenére Moszkva kitart, idén akár harminc szállítmányt is útnak indítana – Kína már az első végfelhasználói szállítmányt megkapta.

Europe LNG Arctic LNG 2
Az orosz Arctic LNG 2. projekt látványosan döcög: az első termelési egység csak fél kapacitáson működik, a második pedig technikai hibák miatt teljesen leállt / Fotó: NurPhoto via AFP

Botladozva termel az Arctic LNG 2.

A projekt az orosz energiapolitika egyik zászlóshajója, de a valóság eddig inkább kompromisszumokról szól. A Reuters értesülései szerint

  • a létesítmény első blokkja mindössze 55 százalékos kapacitáson működik;
  • a második egység pedig elektromos hibák miatt egyáltalán nem képes LNG-t előállítani.

Mindez annak ellenére történik, hogy a projekt hivatalosan már több rakományt is útnak indított. Az évben eddig hat szállítmány hagyta el az üzemet, amelyek közül öt kelet felé tart: tartályhajók bukkantak fel a távol-keleti vizeken és Japán közelében is. 

Az első valódi végfelhasználói szállítmány Kínába érkezett, ezzel Moszkva fontos üzenetet küldött: a nyugati szankciók ellenére van piac az orosz cseppfolyósított földgáznak.

Moszkva célja továbbra is ambiciózus: az év végéig harminc szállítmányt indítanának, teljes egészében az első blokk termelésére alapozva. Ez papíron reálisnak tűnhet, de a háttérben komoly akadályok tornyosulnak. Az amerikai szankciók nemcsak a finanszírozást, hanem a technológiai ellátást is sújtják, ami a működésben már most látszólagos zavarokat okoz.

Az Arctic LNG 2. azért is kulcskérdés, mert az orosz energiastratégia a következő években erősen épít az LNG-export bővülésére. Ám Európa fokozatosan levált az orosz gázról, így Moszkva kénytelen új vevőket keresni, Kína és más ázsiai partnerek nélkül pedig aligha tudják életben tartani a projektet.

Meglepő dolgot észleltek a Jeges-tengeren: több hónap után először haladt át tartályhajó az orosz sarkvidéki LNG 2. közelében

Oroszország terveit meghiúsították az amerikai és európai korlátozások, azonban Moszkva az LNG-szállítóit továbbra is használja.

 

Energiaválság

Energiaválság
1016 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
tőzsdei pánik

Befektetői sokk Törökországban: a bíróság lefejezte az isztambuli ellenzéket – a politikai káosz a tőzsdét is elérte

A döntés felerősítette a befektetői félelmeket, és újabb jele annak, hogy Recep Tayyip Erdogan kormánya keményen szorítja vissza a politikai riválisokat.
10 perc
Rheinmetall

Épül a döbbenetes EU-erőd: térképen mutatjuk hogy rakja körbe a Rheinmetall fegyvergyárakkal Ukrajnát

Ha békekötés születik is keleten, ez a folyamat aligha áll le, az eurómilliárdok már megmozdultak.
2 perc
magas kamatkörnyezet

Kötvényláz roppantotta meg az amerikai tőzsdéket: eladási hullám a Wall Streeten – az Nvidia magával rántotta a tech részvényeket

A technológiai papírok különösen gyengének bizonyultak.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu